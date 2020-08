Om Vänern och sjöfart

Publicerad fredag, 14 augusti 2020, 09:26 av Björn Smitterberg

I början av nästa vecka väntas tre fartyg till Lidköping.

På måndag kommer ”Kastor” med last från Italien.

På tisdag väntas ”Störtebecker” med last från Finland

På onsdag väntas ”Hendrika Margaretha” med last från Nederländerna

Till Hönsäter väntas i dag ”San Remo” m ed last från Tyskland

Vattenståndet i Vänern har sjunkit och var på fredagsmorgonen 9 centimeter under det normala för augusti. Nivån var 44,61 m eter.