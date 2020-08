Hört på stan: Om Kina och svenska företag

Publicerad fredag, 14 augusti 2020, 12:20 av Björn Smitterberg

Redaktören förutsatte sig i förra veckans kåseri att inte vara arg denna vecka.

Men redan samma dag blev han tvärilsk.

F-annad är det enda ord som gäller på de tjänstemän som sköter inköp.

För ett par månader sedan gick alla som engagerats i att stoppa corona-smittan ut och bad om hjälp att skapa desinfektions-sprit, att skapa munskydd, att skapa visir, förkläden och allt annat som behövs.

Mängder av små och stora företag ställde om. Stora företag som Volvo upplät lokaler för att permitterade anställda skulle kunna hjälpa till.

Men hur gick det? Jo, blåögda inköpare gick på den kinesiska bluffen som passade på att döda konkurrensen med dumpade priser som ingen, upprepar ingen, i Europa kunde konkurrera med. Kina vill ha kvar sina monopol-liknande affärer – och sitt inflytande över svensk sjukvård och svenska tjänstemän.

Det är dags att tänka om, dags att byta upphandlingar på kinesiska till svenska.

Hörde förresten chefen för Volvo Cars på radio häromdagen. Han tycks sitta i knät på en direktör för svensk verksamhet som det kinesiska ägarföretaget tillsatt. En svensk personbil från Volvo är enligt intervjun monterad i Sverige. Delarna kommer från – ja, vad tror ni…

– Det är den svenska ingenjörskonsten som är intressant för Kina, sades rent ut.

Nu ska redaktören vara gladare. För äntligen har det ju blivit sommar igen. Om några dagar kommer larmrapporterna om torka, bevattningsförbud och bränder. Men skönt är det i solen. För redaktören handlar det om att titta på. Fackmän målar, snickrar och reparerar på huset. Målaren och redaktören hade ett samtal på morgonkvisten. Han upptäckte att redaktören i bland rör sig lite konstigt – på grund av en axel som skadats vid en mindre olyckshändelse för några år sedan. Inga stora problem utom vid vissa rörelser. Vi talade om det och målaren har lite stel nacke, det har redaktören sett. Det visade sig att målaren för några år sedan föll från en byggställning och bröt en nackkota.

Vi konstaterade att om detta hänt förr i tiden hade vi båda varit invalider.

Förra veckan berättade redaktören om en ordlek med ett barnbarn. Det där med affärslek: Kan jag få köpa apelsiner? Nej, blev svaret. Det är ju fiskaffär.

En läsare, Ronny C, har skickat in nedanstående anekdot:

Nysvensken, det heter väl så, kom in i affären och ville köpa en flaska blomkål.

-Det heter inte en flaska blomkål, sa butiksinnehavaren, det heter ett blomkålshuvud.

-Men, jag vill ha en flaska blomkål, envisades kunden.

-Nu gör vi såhär sa handlaren, jag går ut och kommer in till dig då du står bakom disken så visar jag hur du skall göra som kund.

– Ok, visa då.

– Goddag, jag skulle vilja köpa ett blomkålshuvud!

Vad svarade ”den tillfällig handlaren” då??

-Har du tomglas???

Det finns svårigheter med att komma til Sverige, helt klart.

God helg.