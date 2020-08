Tog första svenska cykelguldet

Publicerad torsdag, 13 augusti 2020, 08:25 av Björn Smitterberg

Järnvägsbommar spelade en avgörande roll när Örebrocyklisten Harry Stenqvist för 100 år sedan knep Sveriges första OS-guld på cykel vid OS i Antwerpen. I lagtävlingen kammade Sverige även hem ett OS-silver.

Sveriges första olympiska guldmedaljör på cykel var Örebrocyklisten Harry Stenqvist.

För hundra år sedan, den 13 augusti 1920, vann Stenqvist landsvägsloppet Individuell start över 175 kilometer i belgiska Antwerpen.

Erik Harry Stenqvist, föddes 25 december 1893 i Chicago, USA av svenska föräldrar och var alltså 26 år när han tog hem Sveriges första OS-guld i cykel vid de olympiska sommarspelen i Antwerpen, Belgien 1920.

De 46 deltagarna startade med 4 minuters intervaller. 42 cyklister kom i mål efter hårda strapatser på kullerstenar och grusvägar och dåliga vägar, som tagit stryk av striderna under första världskriget. Många tävlande drabbades av punkteringar och dessutom tvingades många deltagare stanna vid fällda bommar vid järnvägsövergångar. Där hade arrangörerna placerat ut funktionärer, som klockade hur lång tid de tävlande tvingades stanna.

Vid målgång skapade det här stor förvirring. Sydafrikanen Henry Kaltenbrunn korades som segrare före fransmannen Fernand Canteloube. Den sydafrikanska delegationen var överlycklig och medan Kaltenbrunn bars runt i ett ärevarv på velodromen spelades ”God save the King”.

Då anlände en funktionär till målet och meddelade att Harry Stenqvist tvingats stanna mer än fyra minuter vid en järnvägskorsning. Ridå för sydafrikanerna och glädje för svenskarna, då det visade sig att Stenqvist hade bästa tiden med detta tidsavdrag.

Cykelsporten var populär i Belgien redan då och man beräknar att cirka 200 000 åskådare tog emot deltagarna vid målet i Antwerpen. OS-loppet i Antwerpen avgjordes över 175 km.

Harry startade sin karriär i Örebro och IF Start men när klubben upphörde med cykelverksamheten gick han över till IFK Örebro och nådde där fina nationella framgångar med bland annat fyra SM-guld i lag. Örebroklubben satsade hårt mot de stundande olympiska tävlingarna i Stockholm 1912. Stenqvist var uttagen att köra OS 1912, men vägrade att åka på den cykel, som tilldelats honom av Svenska Cykelförbundet. Han flyttades ner som reserv och fick inte åka. Han var galen, men sa ”ah well, det kommer väl ett olympiskt spel 1916 också”. Men Första världskriget kom emellan och Harry fick vänta åtta år på sin OS-chans. Hösten 1914 gjorde han militärtjänst på I 3 i Örebro och under 1915 gick flytten till Uppsala och CK Uni.

Mellan åren 1912 och 1920 vann han sammanlagt 10 SM-guld (tre ind. och sju i lag). Harry Stenqvist dog 9 december 1968 i Örebro vid 74 års ålder.

Resultat Individuell start över 175 kilometer (OS 1920)

1 Harry Stenqvist (SWE) : 4:40:01.8

2 Henry Kaltenbrunn (RSA) : 4:41:26.6 (RSA 1920 = Union of South Africa)

3 Fernand Canteloube (FRA) : 4:42:54.4

I lagtävlingen blev Sverige tvåa med deltagarna:

Harry Stenqvist 4:40:01.8 (1)

Ragnar Malm 4:46:22 (7)

Axel Persson 4:53:43.6 (12)

Sigfrid Lundberg 5:03:02.6 (22)

Siffrorna inom parentes visar de individuella placeringarna.

Källa: Svenska Cykelförbundet