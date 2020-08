Göteneföretagarna: Höstrundan är inställd

Publicerad torsdag, 13 augusti 2020, 14:42 av - Inskickat material

Höstrundan Kinnekulle 12-13 september 2020 ställs in!

Tidigare har vårrundan skjutits upp och slutligen ställts in.

Vid ett extra styrelsemöte igår beslutade styrelsen i föreningen Mötesplats Kinnekulle

att även ställa in årets Höstrunda.

Beslutet att bygger på följande resonemang:

* Folkhälsomyndigheten har inte påtagligt förändrat restriktionerna som ska hindra

alltför snabb smittspridning. Det är fortfarande social distansering mm som

gäller. Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer gäller

fortfarande.

* Intresset för Kinnekulle med omnejd har varit extra stort under sommaren, vilket är

positivt förstås. Men samtidigt vill bidra till att hålla risken för smittspridning på låg

nivå. Att ställa in årets Höstrundan är ett i led i den tanken.

__________________

Arkivfoto: Lidköpingsnytt