Det blir 1700-talsvecka i Skara

Publicerad torsdag, 06 augusti 2020, 17:16 av Redaktionen

För fjärde året i rad arrangeras nu 1700-talsveckan i Skara. Veckan, som startar den 10

augusti, är fylld med allt från den årliga stadsvandringen i 1700-talets Skara och barockkonserter,till föreläsningar om 1700-talets mode, herrgårdsliv och danshistoria.

– 1700-talsveckan är i stort sett lika omfattande i år som tidigare, det enda vi inte kan genomföra på grund av coronaviruset är maskeradbalen, säger Hanna Eklöf utställnings- och

programproducent på Västergötlands museum.

Bakom arrangemanget står Västergötlands museum, Medborgarskolan, Skara kommun

och samarbetsparterna Göteborg Baroque och Skara Gille. Under våren fanns en oro för

att 1700-talsveckan skulle komma att ställas in, men med anpassningar av antalet åhörare

och besökare och fler arrangemang utomhus, kommer veckan att kunna genomföras.

I årets program återfinns musik i många former. Hanna Thiel bjuder under onsdagen

på en musikalisk upplevelse med barockmusik framförd på en Gambo i Kråks bibliotek,

och gruppen Wood Peckers spelar i sin familjeföreställning ”Kvittrande klanger” musik

som spänner över sex århundraden på blockflöjt. Dessutom förgyller Duo Nuovo lördagens

program på Kråks herrgård med svenska 1700-talsklassiker av Roman och Bellman.

För den som verkligen vill få en anda av 1700-talets krogliv är ett besök på Kråks efter

måndagskvällens stadsvandring ett måste. Då uppträder Thomas Landahl under valven

som självaste Bellman.

– Inför samtliga arrangemang i år gäller föranmälan, säger Charlotte Kristensson, verksamhetsutvecklare vid Medborgarskolan.

– Detta är ett krav i coronatider – vi får inte bli för många.

Inne på museet, som nu har återöppnats finns den stora utställningen ”Nytta & Nöje –

återskapat 1700-tal” med fokus på tidens hållbara möbelhantverk, textilier och dräkter.

Under onsdagen hålls två visningar och efter den sista, vid 16:30 kommer en överraskning:

– Vi får besök av medlemmar ur den rikstäckande 1700-talsföreningen Gustaf Skål, berättar

Hanna Eklöf på museet.

– De kommer att göra en dräktvisning och lägga lite extra fokus på Gustaf III:s svenska

dräkt som vi har två exemplar av i utställningen, fortsätter hon.

Fyra föreläsningar är också inplanerade i veckan. Först ut är Gabriel Hallbäck som under

tisdagskvällen låter oss följa i von Döbelns fotspår genom Paris 1780. Vi får en bild av

stadens puls, av händelser och platser och av de människor som den västgötske militären

stötte på.

Under fredagskvällen föreläser arkivarie Sofia Särdquist om prästfruarnas garderober

under gustaviansk tid. Hon har studerat samtida bouppteckningar från Västergötland.

Lördagen, som också avslutar 1700-talsveckan, tillägnas först herrgårdshemmet under

1700-talet. Konsthistoriker Lars Sjöberg föreläser på Kråks gårdsplan och sedan får den

nyfikne tillfälle att gå runt i mindre grupper i herrgårdsmiljön till tonerna av Duo Nuovo.

Därefter blir det dans – eller i alla fall coronaanpassad föreläsning om barockens danser

i Fornbyn under danshistoriker Elizabeth Svarstads ledning. Hon lär kanske också ut

några steg och bugningar för den som verkligen vill vara förberedd inför nästa år.

– Ja, då hoppas vi att allt är som vanligt igen och vi kan avsluta 1700-talsveckan med den

årliga maskeradbalen, säger Johan Frick som arbetar som kulturutvecklare för Skara

kommun.

– I år kan man som sagt förbereda sig inför balen 2021. Göra en egen mask under måndagens maskverkstad och träna in några bra danssteg, avslutar han.