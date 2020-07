Vänern på normal nivå

Publicerad fredag, 24 juli 2020, 08:29 av Björn Smitterberg

På morgonen i dag mättes Vänerns nivå till 44,67 meter. Det är nästan exakt som för en vecka sedan. Normalt för juli är sexcentimeter högre. Ytan är 57 centimeter över sjökortsdjupet.

Fyra fartyg är aviserade till Lidköpings hamn de närmaste dagarna.

”Bonay” väntas med last från Amsterdam på måndag.

”Alice” är aviserad till på torsdag med lasts från Norge

”Åland” ska komma på torsdag med last från Rostock.

”Phantom” är planerad med ankomst på fredag med last från Spanien.

På söndag väntas ”Sofia” till Hönsäters hamn med last från Riga.