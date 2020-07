Privatannonserna – annonsera gratis

duschdraperi, tvättställ, akvarell, utemöbel, gräsklippare

Publicerad torsdag, 23 juli 2020, 08:04 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt. En vara per annons. En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

23 juli

Säljes

Duschdraperi

i nylon med vinkelstång 90×90 cm. 200 kr

070-5696618

20 juli

Säljes

Tvättställ

60 cm Gustavsberg Ingår vattenlås, konsoler mm .Allt som är på bilden följer med. Pris: 300:- Lidköping

Tel nr .0739067530

Säljes

Akvarell

Passepartout glas och ram. ”Smygehuk”. 500 kr. Finns i Lidköping-

0706704952

Säljes

Utemöbel

Bord med iläggs-skiva 2,5m och 8 stolar. Utan iläggs-skiva 1,75m, bredd 95cm, höjd 76cm. Pris 1.800 kr

0709-150937

Säljes

Gräsklippare

Miljövänlig batteridriven, självgående alla tillbehör. Ny ej uppackad, 1 års garanti. Nypris 6300. Nu 3500:-

Tel: 0510-60431 eller 0762 642327

19 juli

Säljes

Tvättmaskin

Toppmatad Whirlpool tvättmaskin. Tre års motorgaranti kvar. Nypris 4.188. Säljes för 1.500.

Säljes

Ljudanläggning

Yamaha receiver/sub, andersson golv och centerhögtalare. 1300:-

Säljes

Högtalare

Logitech Z623. 500:-

Säljes

CD-växlare

Cd växlare för fem skivor. 500:-

17 juli

Säljes

Torr ved

Ca 30 cm, ca 4 kbm. Pris 1800:-

Mail: gunnarssona470(a)gmail.com

Säljes

Elgrill

Nordic Season- Elgiganten, använd tre gånger, är i nyskick. 500 kr och finns i Lidköping.

16 juli

Säljes

Databord

90×50 Pris 150 kr. Kan eventuellt transporteras in till Lidköping

Tel 0705-535737

Säljes Boxningssäck





PRO Touch samt boxningshandskar säljes. Säcken är i fint skick, vikt 17-18 kg och höjd ca 91 cm. Pris 500:-.

14 juli

Säljes

Takfläkt





Cottex C528 Takfläkt med belysning. Lampor: 4 x 40W, LED 6W. Lampor medföljer ej. Blad: 5 st med infälld rotting Bladlängd inkl fäste: 60 cm Diameter: ca 1,3 m Hastighet: 3 nivåer, framåt för svalka sommartid och bakåt för värme vintertid Takfläkten fanns på marknaden ca 1988 – 2000 Levereras nedmonterad. Armaturen fungerar och är i gott skick. Hämtas i Lidköping Swish/kontant 400 kr

Säljes

Bokashi

startkit 400 kr. 2 hinkar, bokashiströ och alla tillbehör.

Köpes

Träraspar

halvrunda, flata för träbearbetning. Filar för trä. Gärna Lidköpings området.

Tel 0706772434

Säljes

Soffa

Säljes grå 3- sits soffa i modern stil endast 1.700 kr

teerese(a)hotmail.com

Köpes

Rottingmöbler

utemöbel av alla de slag så länge de är i rotting. Gärna äldre grupp går bra med eller utan dynor. Mejla eller ring och tala om vad du har.

teerese(a)hotmail.com. 070-3556699

Säljes

Snurrande serveringsbricka

38 cm. Pris 100:-

Säljes

Trissjolle



med upptagnings vagn. 1000 kr

Säljes

Cykel

7-växlad herrcykel. Occano. Nyskick ca 1,5 år gammal. Pris 3 500 kr

13 juli

Säljes

Boxningssäck



PRO touch samt boxningshandskar i gott skick säljes för 500:-.

Säljes

GPS

Garmin GPS obetydligt använd Pris 200:-

Säljes

Klippar-knivar

Nya knivar till Klippo-gräsklippare 53 cm. Pris : 50 kr

12 juli

Säljes

Surfplatta

Samsung . cirka 3 år, med fodral. Finns i Lidköping.

Säljes

Cirkelsåg

Bosch handcirkelsåg modell PKS 54 CE elektronisk hastighetsreglering 1150W. Anhåll och dammpåse. 160 mm sågklinga medföljer. Nyskick. Finns i Lidköping. Kr 400: Tel 0730-619448

11 juli

Säljes

Målning

”Rosa pioner”. 400;-. Konstnär I Gustavzon. Finns i Lidköping.

070-6704952

Skänkes

Dansk sjösten

Skänkes mot avhämtning om alla hämtas av samma person.

Ca 55 st 50×50 cm

Ca 25 st 25×50 cm

Säljes

TV

Vit 22 tums tv med inbyggd dvd, märke Andersson. Kortläsare och uttag enligt foto. Perfekt till husbilen, husvagnen, båten. Pris 800kr

Mail Anette.19227(a)gmail.com Telefon 070- 5919227

9 juli

Säljes

karmstol

Kinnarps med förflyttnings hjul, köpt i mars. SEK 1200:-

0705923388

8 juli

Säljes

4-hjuling

Säljer defekt fyrhjuling. 300 kronor

7 juli

Säljes

Skrivare

Canon skrivare med Fax pris 200kr

Säljes

Skrivare

Prisma TS 705 skrivare säljes för felköp. 800 kr

070-2596192

6 juli

Säljes

Vintillverkning-utrustning



för 400:- dessa vintillverkarutensilier och glasdamejeanne finns i Råda

0705-212265 ekevagen(a)yahoo.se

Säljes

TV

32″ M6 ldl. Helt OK. Med instruktionsbok. SEK 700:-.

5 juli

Köpes

gräsklippare

Jag letar efter en gammal åkgräsklippare som jag ska ha som renoveringsprojekt.

0730-838631

Skänkes

Elmotor/pump

Äldre elmotor, 1 hk, med vattenpump, sugslang och ca 30 meter 3/4 tums trädgårdsslang. Lämplig för trädgårdsbevattning från brunn.

Säljes

Ramp

av aluminium till moped eller dyligt. 1.0 x 0.2 m av 3 mm aluminium ej använd. 500 kr.

0707-927337

3 juli

Säljes

Micro

Whirlpool hörn micro. Lite använd. 900:-

0705923388

2 juli

Säljes

TV

Philips 32″PHT4100/12 lite använd 900:-

Säljes

Hembio

Philips DVD HTS8100 hembio komplett med subwofwer SEK 500.

0705-923388

1 juli

Säljes

Klinkerplattor

Klinkerplattor 33,3 x 33,3 cm, frostsäker, ca 6- 7 kvm. Pris 400 kr

Tfn 0768296407

Säljes

TV-bänk

200:-

0766-232305

30 juni

Säljes

Målning



Oljemålning på duk; Fruktstilleben. 650 kr. Finns i Lidköping. Konstnär I Gustavzon

070-3918492

Säljes

Saft/sylt-gryta

Stor saft/syltgryta 16 liter 125kr OBS! Fungerar inte på induktionsspis.

Epost: Anette.19227(a)gmail.com Telefon: 0705919227

Säljes

Saftmaja

200kr OBS! Fungerar inte på induktionsspis.

Säljes

Förtältsmatta

Förtältsmatta storlek 5×2,5 meter. 400 kronor. Helst kontant betalning.

Epost: Anette.19227(a)gmail.com Telefon: 0705919227

Säljes

Förtältsmatta

Förtältsmatta 6,5×3,5 meter. 550 kronor, helst kontant betalning

Epost: Anette.19227(a)gmail.com Telefon: 0705919227

Säljes

Symaskin





Husqvarna Viking Emerald 116. Pris 1200 kr

Köpes

Campingcyklar

Önskar köpa campingcykel/cyklar.

0730-539285

29 juni

Säljes

Matrumsmöbel+

Rejält matbord med 6 stolar. Div. skav finns. Pris 300 kr. Hämtas i Lidköping. (dynor ingår ej)

24 juni

Säljes

Stötfångare/kofångare

till Volksvagen 1200, ej använd. Utan beslag. Pris: 500:-