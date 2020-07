Mötesplatsen torsdag 23 juli – Gratis anslagstavla

Publicerad torsdag, 23 juli 2020, 00:03 av Redaktionen

Här är hela mötesplatsen – skicka in dina evenemang, föreningsmöten, idrott och annat ideellt. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytts sida för föreningslivet och andra evenemang (inte affärsmässiga). Här kan möten gratis tas med när det gäller evenemang i Lidköping med omnejd.

Skicka in ditt evenemang

desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

TORSDAG 23 JULI

Skridskoåkning

Ishallen 11-15: Allmänhetens åkning

Vänermuseet

14-16: Stenkul i museets skaparverkstad, experiment på lekfullt sätt. Entréavgift.

FREDAG 24 JULI

Skridskoåkning

Ishallen 10-14: Allmänhetens åkning

Fiskmatningsshow

Vänermuseet 13: Fiskarna i museets akvarier blir matade. Entréavgift.

Vänermuseet 14-16: Vattenexperiment. Från 3 år. Begränsat antal platser- Entreavgift.

Bio i Lidköping

Folkets Hus 19: The King of Staten Island 115 kr. (coronaanpassat)

Folkets Park 21: Cykelbio (avgränsning för socialt avstånd): The shining.

LÖRDAG 25 JULI

Familjeaktivitet på Vänermuseet

Vänermuseet 13-15: Sommarskoj, lekfullt från 4 år med Aramazt Sarkissian. Entréavgift.

Konstutställning

Hellekis Säteri 13: Vernissage. Konstnär Amanda Bornhall. Pågår t o m 30 aug.

Läckö Triathlon

Kållandsö IP. Arr Kållandsö GoIF

Bio i Lidköping

Folkets Hus 19: The King of Staten Island 115 kr. (coronaanpassat)

Folkets Park 21: En del av mitt hjärta (coronaanpassat)

SÖNDAG 26 JULI

Bio i Lidköping

Folkets Hus 18: The King of Staten Island 115 kr. (coronaanpassat)

MÅNDAG 27 JULI

TISDAG 28 JULI

ONSDAG 29 JULI

Museilägenheten Ajax

Målargatan 8, kvarteret Ajax 12-14: Arbetarbostad för hundra år sedan. Arr: Vänermuseet.

TORSDAG 30 JULI

Vänermuseet

Geologiutställningarna visas 13,30-14: Familjevisning. Entreavgift.

14-16: Stenkul i museets skaparverkstad, experiment på lekfullt sätt. Entréavgift.

Motortorsdag

Nya Stadens torg 16-21: Uppställning av veteranbilar och andra äldre fordon. I nställt

FREDAG 31 JULI

Fiskmatningsshow

Vänermuseet 13: Fiskarna i museets akvarier blir matade. Entréavgift.

Vänermuseet 14-16: Vattenexperiment. Från 3 år. Begränsat antal platser- Entreavgift.

LÖRDAG 1 AUGUSTI

Utställning öppnar

Stenbrottet, Hällekis: Vandringsutställningen Min plats i biosfären. Tid ej angiven. Fri entré. Alla åldrar.

Familjeaktivitet på Vänermuseet

Vänermuseet 13-15: Sommarskoj, lekfullt från 4 år med Aramazt Sarkissian. Entréavgift.

ONSDAG 5 AUGUSTI



Museilägenheten Ajax

Målargatan 8, kvarteret Ajax 12-14: Arbetarbostad för hundra år sedan. Arr: Vänermuseet.

TORSDAG 6 AUGUSTI

Vänermuseet

14-16: Stenkul i museets skaparverkstad, experiment på lekfullt sätt. Entréavgift.

FREDAG 7 AUGUSTI

Fiskmatningsshow

Vänermuseet 13: Fiskarna i museets akvarier blir matade. Entréavgift.

Vänermuseet 14-16: Vattenexperiment. Från 3 år. Begränsat antal platser- Entreavgift.

Utställning

Stenbrottet Kinnekulle: Vandringsutställningen ”Min plats i biosfären” gjord av Vänermuseet öppnar.

LÖRDAG 8 AUGUSTI

Familjeaktivitet på Vänermuseet

Vänermuseet 13-15: Sommarskoj, lekfullt från 4 år med Aramazt Sarkissian. Entréavgift.

MÅNDAG 10 AUGUSTI

Sunnersbergs Hembygdsförening

18.00 Mövik. Vi tänder grillen och ni tar med tillbehör. Vid regn inställt. Inställt

ONSDAG 12 AUGUSTI

Museilägenheten Ajax

Målargatan 8, kvarteret Ajax 12-14: Arbetarbostad för hundra år sedan. Arr: Vänermuseet.

TORSDAG 13 AUGUSTI

Vänermuseet

Geologiutställningarna visas 13,30-14: Familjevisning. Entreavgift.

14-16: Stenkul i museets skaparverkstad, experiment på lekfullt sätt. Entréavgift.

FREDAG 14 AUGUSTI

Fiskmatningsshow

Vänermuseet 13: Fiskarna i museets akvarier blir matade. Entréavgift.

Vänermuseet 14-16: Vattenexperiment. Från 3 år. Begränsat antal platser- Entreavgift.

LÖRDAG 15 AUGUSTI

Klassfotboll

Ågårdens IP

SÖNDAG 16 AUGUSTI

Klassfotboll

Ågårdens IP

TISDAG 18 AUGUSTI

Berättarkväll

Vänermuseet 18: Christer Almqvist medsångare framför personhistoria om Gunnar Wennerberg. Börjar med fika. Arr: Vänermusei Vänner Inställt

FREDAG 21 AUGUSTI

Vattenexperiment

Vänermuseet 14-16: Från 3 år. Entréavgift.

LÖRDAG 22 AUGUSTI

Fiskeklubben Trollspöt

Djurgårdsudde/Vänern 12: Klubbtävling trollingfiske. Nya medlemmar välkomna. (Reservdag 23 augusti). Gädda, gös, abborre, insjölax och öring.

TISDAG 25 AUGUSTI

SKPF-Pensionärerna

Göta-kanalresa: Anm och infom om tider och priser senast 18 augusti till 070-6936159

TORSDAG 27 AUGUST

Lundsbrunns Golfklubb

Golfbanan Lundbrunn: Golftävling tillsammans med fotbollsprofilerna Anders Limpar och Thomas Ravelli.

LÖRDAG 29 AUGUSTI

Försvarsmaktens flygdag

F7 Såtenäs Inställd

MÅNDAG 7 SEPTEMBER

Lidköpings Pride-vecka

Pågår t o m lördag. Program ej presenterat.

SÖNDAG 13 SEPTEMBER

Museirally

Museer i Lidköpuing. Särskilt program . 10-15.

Vandrarklubben Lundsbrunn

Flämslätt: Kinnemilen. Klockslag ej meddelat

TISDAG 15 SEPTEMBER

Berättarkväll

Vänermuseet 18: Löjtnant Owe Larsson, F7, om dagens försvar. Börjar med fika. Arr: Vänermusei Vänner.

SÖNDAG 11 OKTOBER

Vandrarklubben Lundsbrunn

Traneberg: Kinnemilen. Klockslag ej meddelat

LÖRDAG 7 NOVEMBER

Fiskeklubben Trollspöt

Spiken/Vänern 06-15: Klubbtävling trollingfiske. Nya medlemmar välkomna. (Reservdag 8 november). Insjölax och öring.

SÖNDAG 15 NOVEMBER

Sunnersbergs Hembygdsförening

15.00 Tolsjö bygdegård: Kaffekalas, sju sorters kakor och kokekaffe. Marieanne Bäckman kåserar om kaffe och kakor.

LÖRDAG 28 NOVEMBER

Fiskeklubben Trollspöt

Spiken/Vänern 06-15: Klubbtävling trollingfiske. Nya medlemmar välkomna. (Reservdag 29 november). Insjölax och öring.