Privatannonserna – annonsera gratis

ved, elgrill, databord, boxningsäck, taklampa/fläkt, raspar

Publicerad lördag, 18 juli 2020, 00:04 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt. En vara per annons. En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

17 juli

Säljes

Torr ved

Ca 30 cm, ca 4 kbm. Pris 1800:-

Mail: gunnarssona470(a)gmail.com

Säljes

Elgrill

Nordic Season- Elgiganten, använd tre gånger, är i nyskick. 500 kr och finns i Lidköping.

0709 555688

16 juli

Säljes

Databord

90×50 Pris 150 kr. Kan eventuellt transporteras in till Lidköping

Tel 0705-535737

Säljes Boxningssäck





PRO Touch samt boxningshandskar säljes. Säcken är i fint skick, vikt 17-18 kg och höjd ca 91 cm. Pris 500:-.

14 juli