ST-läkare bland få som lyckats i europeisk utbildning

Hård konkurrens – men ST-läkaren från Skaraborgs Sjukhus gick hela vägen

Ruji-On Namnuan, ST-läkare på urologkliniken vid Skaraborgs Sjukhus, är stolt och glad. Hon var en av blott fyra bland totalt 48 deltagare som fick slutföra den europeiska utbildningen ”ART in flexible” i Spanien.

– Det kändes jätteroligt. Dels att bli utvald och dels för att det var en riktigt bra kurs som jag troligtvis annars aldrig hade fått chans att åka på, säger Ruji-On Namnuan.

Ruji-On Namnuan är ST-läkare på urologen vid Skaraborgs Sjukhus och är inne på år fem av sin specialisttjänstgöring.

Endourologi innebär att urologen åtgärdar problem i patientens urinvägar via kamerainstrument så kallade uretäroskop eller cystoskop. ”Advanced Resident Training in flexible”, ART in flexible, är en kurs inom endourologi, som ordnas av den europeiska specialistföreningen EAU (European Association of Urology) och riktar sig till ST-läkare i hela Europa. Den är uppdelad i tre steg och en urvalsprocess avgör vilka deltagare som går vidare från de olika stegen:

I: Berlin, Tyskland, 1,5 dagar med fokus på grundläggande principer för instrumentering. 48 ST-läkare deltog, 16 valdes ut till nästa steg.

II: Berlin, 2 dagar med fokus på behandling av stenar i urinvägarna. Av de 16 som deltog valdes 4 ut till det sista steget.

III: Caceres, Spanien, 1,5 dag endourologi, 1,5 dag laparoskopi (titthålsoperation). Övningarna utfördes på levande grisar som var sövda, vilket gjorde det hela verklighetstroget.

Ruji-On Namnuan tycker att hon har utvecklats otroligt snabbt och lärt sig mycket under kort tid, tack vare all mängdträning och handledning som annars kan vara svår att få ihop i den kliniska vardagen på sjukhuset.

-Ofta behöver man just mängdträning koncentrerat under kort tid för att bli bra på ett ingrepp. Detta är välkänt inom opererande specialiteter, men svårt att i verkligen få till på grund av olika omständigheter, såsom resursbrist, säger hon.

-Jag kommer ha ytterligare ett verktyg att ta till vid stenkirurgi. Detta kan innebära att man kan åtgärda ex en sten under samma ingrepp istället för att behöva planera in ytterligare en operation. Förhoppningen är också att vi på kliniken kommer att kunna erbjuda mer avancerade ingrepp till fler patienter.

