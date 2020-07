På jobb i Lidköpings kommun i juni

Publicerad onsdag, 15 juli 2020, 12:05 av Redaktionen

Här är alla nyanställningar, förändringar och förordnanden vid Lidköpings kommun i juni.

Efternamn Förnamn Benämning Område

Thyrell Ann-Ki Sadm/lär Barn & Skola

Dahlström Ritva Lär obeh Barn & Skola

Viklund Ann LäBildob Barn & Skola

Renhult Susanne FöLärKar Barn & Skola

Hektor Sara FöLärKar Barn & Skola

Andersson Philip Lär obeh Barn & Skola

Mouchard Julia Förskbtr Barn & Skola

Boqvist Rebecca Barnsköt Barn & Skola

Enander Linda Barnsköt Barn & Skola

Danielsson Ulrika FöLärKar Barn & Skola

Henningsson Veronica FöLärKar Barn & Skola

Ahl Christer Lär obeh Barn & Skola

Arredondo Bordone Antonio Lär obeh Barn & Skola

Lindahl Emilia Lär obeh Barn & Skola

Erdal Emanuel Lär obeh Barn & Skola

Friberg Linn FöLärKar Barn & Skola

Tobiasson Simon Lär obeh Barn & Skola

Larsson Sara Lär obeh Barn & Skola

Paulsson Karin Socped Barn & Skola

Leckström Inger FöLärKar Barn & Skola

Rydholm Anna-Carin Fritidsp Barn & Skola

Lans Wilma Förskbtr Barn & Skola

Smedman Emma Förskbtr Barn & Skola

Fröjd Catarina Förskbtr Barn & Skola

Stenberg Sara FöLärKar Barn & Skola

Axelsson Maria FöLärKar Barn & Skola

Sjöström Josefin FöLärKar Barn & Skola

Nyberg Marina Brnskout Barn & Skola

Klasson Birgitta Brnskout Barn & Skola

Larsson Linda FöLärKar Barn & Skola

Steindahl Maria FöLärKar Barn & Skola

Svensson Johannes Lär obeh Barn & Skola

Colleti Maria Modmåläo Barn & Skola

Zayat Sawsan FöLärKar Barn & Skola

Kaminska Izabela Modmålär Barn & Skola

Nieroth Van Lien Modmåläo Barn & Skola

Hao Xu Modmålär Barn & Skola

Berhane Gebremariam Yergalem Modmåläo Barn & Skola

Inci Cihan Modmålär Barn & Skola

Mohamed Osman Modmålär Barn & Skola

Ellgren Michael Musikläo Barn & Skola

Nyberg Malena FöLärKar Barn & Skola

Zandelin Anna FöLärKar Barn & Skola

Abrahamsson Karin FöLärKar Barn & Skola

Irhage Marie Lär obeh Barn & Skola

Hoff Annelie Fritpeob Barn & Skola

Öiestad Sjöstrand Tobias Resurspe Barn & Skola

Norin Marcus PedaResu Barn & Skola

Wallin Elin FöLärKar Barn & Skola

Tengbom Linnea Fritpeob Barn & Skola

Ahlström Kristina Rektor Barn & Skola

Gård Åsa Lärare Barn & Skola

Hallgren Björn Lär obeh Barn & Skola

Hallin Jonathan PedaResu Barn & Skola

Josefsson Karin Förlärmu Barn & Skola

Lundqvist Ulrika Speclär Barn & Skola

Jahnstedt Ulrika FöLärKar Barn & Skola

Sabel Andersson Sofia FöLärKar Barn & Skola

Johansson Emma Lär frit Barn & Skola

Bleeker Henrietta Barnsköt Barn & Skola

Jonasson Moa Barnsköt Barn & Skola

Olsson Anna Barnsköt Barn & Skola

Fernholt Sarah Förskbtr Barn & Skola

Stjernqvist Peter FöLärKar Barn & Skola

Kronkvist Emma FöLärKar Barn & Skola

Westerlund Ann Lär obeh Barn & Skola

Ericsson Lars FöLärKar Barn & Skola

Zandelin Cecilia FöLärKar Barn & Skola

Karlsson Malin Försklär Barn & Skola

Saleryd Per-Ove FöLärKar Barn & Skola

Herlöv Karin LärTidÅr Barn & Skola

Åkervall Sofia FöLärKar Barn & Skola

Holm Anniela Lätextob Barn & Skola

Shreiki Adam Badvärd Kultur & Fritid

Salegård Anders Fvch tf Kommunstyrelsens vht

Stensson Marie Förvchef Kommunstyrelsens vht

Larsson Roger Servman Räddningstjänsten

Smedberg Pontus Brandman Räddningstjänsten

Arufors Elias Brandman Räddningstjänsten

Lönn Katalin Larmoper Räddningstjänsten

Staaf Helene Larmoper Räddningstjänsten

Hultman Helene Larmoper Räddningstjänsten

Persson Hanna Bostadan Samhällsbyggnad

Bengtsson Malin Byggchef Samhällsbyggnad

Andersson Erik Serviarb Service

Karlsson Alexandra Köksansv Service

Eid Aleen Köksansv Service

Marof Shano Köksansv Service

Larsson Elisabeth Köksansv Service

Ehn Anita Ekonbtr Service

Larsson Sofia Ekonbtr Service

Kheshvajian Shoghig Kock/Ko Service

Andersson Karina Ekonbtr Service

Blomgren Emelie LogoPakp Service

Bäckman Carina Ekonbtr Service

Martinsson Marie Ch/näsek Service

Klasson Evelina Parkarb Service

Karlsson Kristian Skogsarb Service

Hasselgren Jonna Admin Service

Karlsson Rebecca Lokalvår Service

Abrahamsson Therése Lokalvår Service

Kedén Christian Lokalvår Service

Saleryd Gunilla Lokalvår Service

Bergqvist Susanne Arbanpas Social & Arbetsmarknad

Andersson Frida Socsekr Social & Arbetsmarknad

Abdul Razaq Shakila Ledsag Social & Arbetsmarknad

Ericson Katarina Socsekr Social & Arbetsmarknad

Johansson Ellen Socsekr Social & Arbetsmarknad

Tesfaldet Shewit Socsekr Social & Arbetsmarknad

Mlinar Pamela Boendped Social & Arbetsmarknad

Oskarsson Evelina Arbmarkh Social & Arbetsmarknad

Kastman Urban Boendstö Social & Arbetsmarknad

Andersson Marlene Boendstö Social & Arbetsmarknad

Olofsson Anette Boendstö Social & Arbetsmarknad

Lingvall Michael Karttekn Teknisk Service

Mattsson Lustig Helene Kundkoor Teknisk Service

Kraemer Pär Grävmfö Teknisk Service

Ehn Magnus PedaResu Utbildning

Rundström Marie Arblagle Utbildning

Mogren Dennis Yrkeslä Utbildning

Gilbertsson Lars-Åke Lärare Utbildning

Lunde Thomas Lär obeh Utbildning

Sjöquist Emelie Lär obeh Utbildning

Karlsson Henrik Lär obeh Utbildning

Gustafsson Tina Lär obeh Utbildning

Nordh Gustav Lärare Utbildning

Hulander Linus Lär obeh Utbildning

Andersson Helen Per ass Vård & Omsorg

Kling Carl-Johan Per ass Vård & Omsorg

Andersson Mathias Per ass Vård & Omsorg

Tajima Ferguson Shizuka Per ass Vård & Omsorg

Mears Ulla Marie Usk Vård & Omsorg

Borg Lillwi Usk Vård & Omsorg

Robertsson Jeanette Usk Vård & Omsorg

Johansson Helén Usk Vård & Omsorg

Kjörk Annika Usk Vård & Omsorg

Karlsson Helene Usk Vård & Omsorg

Stolt Julia Usk Vård & Omsorg

Olsson Marita Stödassi Vård & Omsorg

Hähnert Stina Områdadm Vård & Omsorg

Jönsson Marcus Stödbitr Vård & Omsorg

Strömberg Källstrand Torhild Usk Vård & Omsorg

Johansson Olivia Stödassi Vård & Omsorg

Alyassin Hisham UndsköRe Vård & Omsorg

Winther Agnes Usk Vård & Omsorg

Ahmadi Maryam Admin Vård & Omsorg

Berggren Daniel EnhchÄO Vård & Omsorg

Sundberg Stina Stödassi Vård & Omsorg

Lingman Margaretha Usk Vård & Omsorg

Mellgren Madelene Usk Vård & Omsorg

Lavén Magnusson Nathalie Usk Vård & Omsorg

Claesson Angelika Usk Vård & Omsorg

Gunnarsson Christina Usk Vård & Omsorg

Lång Eva-Britt Usk Vård & Omsorg

Shaw Lena Stödassi Vård & Omsorg

Blomgren Rungruedee Usk Vård & Omsorg

Johansson Madeleine Usk Vård & Omsorg

Järkeborn Victoria Bisthndl Vård & Omsorg

Ieyouka Emad Stödbitr Vård & Omsorg

Elander Tintin Stödbitr Vård & Omsorg

Andrejevic Aleksandra UndsköRe Vård & Omsorg

Alyassin Issam UndsköRe Vård & Omsorg

Al Naser Machlin Stödbitr Vård & Omsorg

Gustafsson Louise Volontso Vård & Omsorg

Lund Alice Stödassi Vård & Omsorg

Vedebrand Eleonor Stödassi Vård & Omsorg

Hashim Jacob Måltidsv Vård & Omsorg

Jonsson Karin Usk Vård & Omsorg

Daniel Helen Usk Vård & Omsorg

Järnving Ann Usk Vård & Omsorg

Ketema Fitsum Usk Vård & Omsorg

Sedo Hanan Usk Vård & Omsorg

Mejzini Nakije Usk Vård & Omsorg

Kajava Nina Usk Vård & Omsorg

Persson Lidia Usk Vård & Omsorg

Lundholm Lena Usk Vård & Omsorg

Andersson Lillemor Usk Vård & Omsorg

Karell Svendsen Susanne Ssjk Vård & Omsorg

Edgren Elin NämndUts Vård & Omsorg

Hawarian Liza Usk Vård & Omsorg

Hassoun Hitaf Usk Vård & Omsorg

Henningsson Susanne SynHörIn Vård & Omsorg

_________________

Källa: Lidköpings kommun