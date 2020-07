Privatannonserna – annonsera gratis

karmstol, skrivare, vinframställning, TV, klippare, elpump, ramp

Publicerad fredag, 10 juli 2020, 10:20 av - Inskickat material

9 juli

Säljes

karmstol

Kinnarps med förflyttnings hjul, köpt i mars. SEK 1200:-

0705923388

8 juli

Säljes

4-hjuling

Säljer defekt fyrhjuling. 300 kronor

7 juli

Säljes

Skrivare

Canon skrivare med Fax pris 200kr

070-2596192

Säljes

Skrivare

Prisma TS 705 skrivare säljes för felköp. 800 kr

070-2596192

6 juli

Säljes

Vintillverkning-utrustning



för 400:- dessa vintillverkarutensilier och glasdamejeanne finns i Råda

0705-212265 ekevagen(a)yahoo.se

Säljes

TV

32″ M6 ldl. Helt OK. Med instruktionsbok. SEK 700:-.

5 juli

Köpes

gräsklippare

Jag letar efter en gammal åkgräsklippare som jag ska ha som renoveringsprojekt.

0730-838631

Skänkes

Elmotor/pump

Äldre elmotor, 1 hk, med vattenpump, sugslang och ca 30 meter 3/4 tums trädgårdsslang. Lämplig för trädgårdsbevattning från brunn.

Säljes

Ramp

av aluminium till moped eller dyligt. 1.0 x 0.2 m av 3 mm aluminium ej använd. 500 kr.

0707-927337

3 juli

Säljes

Micro

Whirlpool hörn micro. Lite använd. 900:-

0705923388

2 juli

Säljes

TV

Philips 32″PHT4100/12 lite använd 900:-

Säljes

Hembio

Philips DVD HTS8100 hembio komplett med subwofwer SEK 500.

0705-923388

1 juli

Säljes

Klinkerplattor

Klinkerplattor 33,3 x 33,3 cm, frostsäker, ca 6- 7 kvm. Pris 400 kr

Tfn 0768296407

Säljes

TV-bänk

200:-

0766-232305

30 juni

Säljes

Målning