Regeringen i dag: Inled utveckling av nytt stridsflyg

Publicerad tisdag, 07 juli 2020, 11:13 av Redaktionen

Försvarsmakten ska senast den 24 juli 2020 inkomma med ett kompletterande budgetunderlag för 2021 och justera sitt budgetunderlag enligt inriktning som anges i uppdraget.

I uppdraget ingår att Försvarsmakten ska justera sitt budgetunderlag med bland annat:

– Förmågan till indirekt eld ska förstärkas genom etablering av en divisionsartilleribataljon med eldrörsartilleri. Artilleriutbildningen förläggs till

Kristinehamn/Villingsberg. Etableringen påbörjas i perioden 2021–2025 och når full kapacitet innan 2030.

– Med militärstrategiska motiv som grund ska ett nytt regemente etableras i Östersund under perioden 2026–2030. Regementet ska ansvara för utbildning av en till två lokalförsvarsskyttebataljoner.

– 12 nya eldrörsartilleripjäser ska anskaffas för divisionsartilleribataljonen under perioden 2026–2030.

– Tung kustrobotförmåga ska vidmakthållas under perioden 2021–2025 och till dess att beslutat ersättningssystem har förbandssatts i perioden 2026–2030.

– Förberedande arbete avseende den framtida stridsflygförmågan och nästa generations stridsflyg ska påbörjas under försvarsbeslutsperioden 2021–2025. Förberedelserna kan bl.a. omfatta studier, teknologiutveckling samt demonstratorverksamhet i samarbete med en eller fler internationella partner.

– Det utökade personalbehovet kräver en stegvis utökning av grundutbildningsvolymerna. I likhet med Försvarsmaktens budgetunderlag för 2021 ska 8 000 totalförsvarspliktiga grundutbildas årligen senast 2025.

Reduceringar ska inte genomföras vad gäller följande områden:

– renovering och modifiering av stridsvagn 122 och stridsfordon 90

– taktisk obemannad flygande farkost (TUAV).

– markledningsförmåga.

– omsättning av personligt utrustningssystem.

– nya ytstridsfartyg 1 och 2.

– livstidsförlängning av minröjningsfartyget Koster.

– halvtidsmodifiering av röjdykarfartygen Spårö/Sturkö, helikopter 14.

Så snart som regeringsbeslutet har expedierats, kommer det att publiceras på regeringen.se och finnas länkat här.

——————————–

Källa Regeringen – kortfattat meddelande