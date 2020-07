Mönsterlek för broderi med korsstygn

Korsstygnsdesigner Alf Johansson i ny serie i Lidköpingsnytt

Publicerad fredag, 03 juli 2020, 09:00 av Redaktionen

Mönsterlek för broderi med korsstygn – kanske något att göra i coronatider?

För mig som 80+ ger det avkopplande och stressfria stunder mellan varven.

Jag har broderat korsstygn i över 70 år.

Jag lärde mig i Östra folkskolan i Lidköping, när jag gick i tredje klass 1948. Pojkarna skulle ha syslöjd för första gången. Det dröjde inte länge innan jag började rita och brodera egna mönster. För några år sedan kallades jag för korsstygnsdesigner, när jag skulle hålla föredrag på Quiltköping.

Numera broderar jag bara egna mönster – nästan bara! Mina barnbarn har under senare år ritat korsstygnsmönster och deras mönster skulle jag inte ens i min vildaste fantasi kunna ”hitta på själv”. Barnbarnen är nu 5-9 år gamla. Det har varit en utmaning att brodera deras mönster.

Jag kommer i en serie om fyra artiklar i Lidköpingsnytt att berätta lite om min mönsterlek för traditionellt korsstygnsbroderi. Då kommer jag att visa broderier och mönster, som den som vill kan ta upp och brodera för egen del. Och är du osäker på, hur man broderar korsstygn kommer den andra artikeln att visa vad jag menar med traditionellt korsstygnsbroderi.

Min förhoppning är också, att en och annan skall våga sig på att ”hitta på” egna mönster, dvs designa egna mönster och kanske också brodera dem. Om så blir fallet, skulle det naturligtvis vara intressant att få se resultatet av sådana aktiviteter. Då kan du fotografera dina alster – både mönster och broderier – och på lämpligt sätt skicka bilderna till Lidköpingsnytt, som då kan publicera dem till allmän beskådan.

De kommande fyra artiklarna kan ses som en form av ”testa och se”! Om det finns intresse för det, finns det mycket mera att berätta om mönsterlek för broderi med korsstygn. Då kan det handla om, hur jag har utvecklat egna korsande stygn för att få effekter i mina broderier, som man inte får med traditionellt korsstygnsbroderi. Det är för mig att brodera fritt med korsstygn.

Mönsterlek för broderi med korsstygn – lek med Ellies hjärta



Del 1 av Alf Johansson

För två år sedan blev jag varse, att jag inte var ensam korsstygnsdesigner i familjen. Det var mitt barnbarn Ellie som överraskade mig. Hon ritade korsstygnsmönster till mig. Då var hon sex år. Hon hade ritat en hel tavla. Men hon ritade också små mönsterdetaljer. En av detaljerna var ett enkelt hjärta tillsammans med en blomma och en krona.

Jag gjorde då ett mönster med hennes hjärta och broderade en liten duk till henne. När man gör mönster med korsstygn kan man även välja att göra mönstret ”negativt”. Då broderas inte själva mönstret utan det som avgränsar mönsterdetaljerna. Så gjorde jag också med Ellies hjärta i ytterligare en liten duk.

Jag kallar mitt mönsterritande för mönsterlek och jag kallar mig själv för hemmaslöjdare – inte hemslöjdare! Jag säljer inga av mina broderier, men det händer att jag ger bort något av dem. Och jag säger, att jag broderar ”fritt” med korsstygn och att jag broderar för att få ”se hur det blir”!

Om man mönsterleker med Ellies hjärta, kan man till exempel få den blomma, som syns i mitten på dukarna ovan. Ritar man först blomman helt i svart, kan man sedan välja färger som man själv vill.

För några veckor sedan valde jag att rita blomman i åtta varianter med tre olika färger och lägga dem i en cirkel mitt på duken. Mönstret är ritat i rutor som markerar, att korsstygnen broderas över två trådar i väven.

Broderiet är utfört i vad jag kallar traditionellt korsstyngsbroderi. Då broderas stygnen över två trådar i väven och stygnen flyttas ett jämnt antal trådar i förhållande till varandra. Och så gäller det, att det blir trådrakt på baksidan av broderiet! I denna duk blir det då många trådar att fästa trådrakt. Bården består av efterstygn med fyra korsstygn i de två blå nyanserna i en fyrkant på mitten av varje sida.

Duken blev inte så stor. Jag gör oftast mindre dukar, eftersom jag gärna först vill se ”hur det blir”. Den här gången broderade jag med Evagarn på linneväv med 10 trådar per cm. Detta garn tillverkas inte längre, men jag hade några dockor kvar i en byrålåda. Annars använder jag mig av bomullsgarn 16/2, som har ungefär samma tjocklek som Evagarnet. Men man kan välja vävar med färre antal trådar per cm och då måste man kanske också välja ett grövre garn, som passar till just den väven.

Vill du prova mitt mönster, så är det bara att sätta igång och då kanske du väljer andra färger, än de jag har använt. Det är bara att räkna i mönstret. Du kanske i stället vill använda blomman på annat sätt i ett eget mönster. Då är det också bara att sätta igång och prova att rita på ett rutpapper. Lycka till!

Om du känner dig osäker på, hur man broderar med korsstygn, kan du vänta till nästa vecka. Då skall jag visa, hur man kan bära sig åt.