Hört på stan: Vad är det för regler…

Publicerad fredag, 26 juni 2020, 12:25 av Björn Smitterberg

Corona är ett problem, men redaktören börjar tro att ett annat stort problem som dykt upp.

Varför i all sin dar hålla på en gräns om högst 50 deltagare om det ändå är host- och nysavstånd som gäller? Jag talar inte om resor, för det är ju under ansvarsfulla förhållanden fritt.

Vad är det för fel att på en arena ta in en lite åskådarskara som finns med ett par meters mellanrum från det att de står i kö in till de lämnar arenan? Vad är viktigast – att det är färre än 50 eller att man håller avstånd?

Tror man i regeringen att vi inte kan räkna? Vi klarar att vara ansvarsfulla – vi klarar att säga till varandra att hålla avstånd.

Dessutom lever vi i apparnas och internets tidevarv. Vi kan köpa biljetter till bio, teater och idrott via nätet, och redan här kan arrangören se till att vi inte sitter tillsammans. Det är ett system som man lyckats med på Gotlandsfärjorna – visserligen har man fått sänka kapaciteten – men det fungerar. Ombordanställda och passagerare håller koll på varandras avstånd. Varför skulle besökarna på Skara sommarland vara sämre? Varför i all sin dar kan inte Folkans stora salong få visa bio om biljettförsäljningen planeras ordentligt?

Det finns företagare som tyvärr inte bryr sig – det finns butiker som är lika belamrade av varuhyllor och varuvagnar i gångarna så man inte kan hålla sig borta från andra. Detta har faktiskt fått redaktören att sluta att handla i vissa butiker. Här har internet blivit ett bättre och friskare val. Och dessutom finns ett par moderna livsmedelsaffärer med gott om handsprit, med gott om platser där man kan mötas på avstånd.

Och så det här med stränderna… Det finns enkelt sätt att minska strändernas trängsel. Vad är det för fel med ett tillräckligt avstånd mellan filtar och parasoller. I Örthagsparken skulle man enkelt kunnat fira midsommar med tillräckliga avstånd mellan familjefiltarna, danserna hade kunnat delas upp med färre dansare varje gång. På något sätt är det som att en del arrangörer tycker det är skönt att slippa göra något… Att det nu är för sent… Regeringen har nu sett till att Sverige blivit betydligt tråkigare. Och det med en förvirrad inställning till pandeminsäkra avstånd.

Redaktören utgår ifrån att alla som nu reser utomlands kommer att testas eller sätts i 14 dagars karantän vid hemkomsten. Det är väl det minst som alla 70-plussare kan kräva efter att ha suttit ensamma sedan i mars. Men det blir väl som i våras; ”Oj så mycket smitta det är i Italien, Österrike, England och USA – bäst att svenskarna kommer hem fort… men vi kollar inte någon utan litar på att de kommer till sjukvården själva”.

Är redaktören förbannad?

– Ja, det är bara förnamnet. Förbannelsen gäller även de personer som inte fattar vad ordet avstånd betyder. Det gäller inte bara att vi ska hållas oss bort från korkskallarna så bara travar på med öronlappar i en värld dom tror är coronafri. Det som pågår nu med åtgärder som främst omfattar äldre och äldreäldre – det är åldersrasism.

Oavsett om det är evenemang eller inte – i Lidköping och på andra håll rör sig människor som de brukar. Allt färre har läst statistiken – de tror att man dör om man är över 40 – och vem bryr sig? Men statistiken säger inte allt. Många – även yngre – får livet förstört på grund av slapphet gentemot reglerna. Varje dygn en människa ligger i respirator krymper musklerna med 3 %. Multiplicera gärna med 10 dygn…

En känsla är att det sociala avståndet krymper. Två meter tycks för en del vara allt kortare.

Reglerna är ibland förvirrande och inkonsekventa.

Bättre kan Sverige.

Vi kan njuta också. I solen. Om vi tillåts gå ut – så skönt är det på sommaren att sitta i skuggan av ett stort träd och känna hur brisen lockar håret.

Kanske med en kopp kaffe eller något svalkande.

Nu tar redaktören och varvar ned med lite ledighet över helgen. Det ska bli skönt. Hoppas att jag slipper vara arg över coronasmittan.

Låt mig få avsluta denna vecka med en barnvits som redaktören på behörigt avstånd fått höra:

-Vad gör du Anton?

-Jag skriver brev till Lucas.

-Men du kan väl inte skriva?

-Nej, men det gör ändå inget, för Lucas kan inte läsa..

Trevlig helg