Fartygsbilder

Lurö i Lidköping

Bild av Göran Mörby

Göran Mörby passade på att fånga Thun-rederiernas Lurö på besök i Lidköping – som väl ändå får räknas som hemmahamn oavsett vad det står i aktern. Fartyget byggdes 2003 och hör till de mest lastdryga i Vänern. Lastförmågan till havs är 4,800 ton inkl drivmedel.

För ett par dagar sedan, 19 maj, kom ”Mina” tiullbaka till Lidköping och lade till på sin plats nära Järnvägsbron. Göran Mörby som tagit bilden skriver:

– Gammalt och nytt, Nossan vid kaj ofta sedd i Lidköping byggd 1990 och som kan lasta 4250 ton, passeras av galeasen Mina byggd 1876 med 91 bruttoton (ett annat mått som anger rymden i fartyget), som kommer hem igen efter legat på varvet i Sjötorp i vinter.

Göran Mörby fotograferade ”Eken” – 4.775 ton kan lastas (inklusive bunker). Bara ett par fartyg som besöker Lidköping har samma lastförmåga.

Det är det argentiska skolskeppet ”Libertatas” som gått över Atlanten för ett besök i Europa och möten med andra skepp.

Bilden är tagen av Ronney Hedvall i Malmö.

Svante Cederqvist, Lidköping, har under en längre tid haft sin arbetsplats med utsikt över Reinhafen vid Krefeld i Tyskland. Här har han fått se kanalfartyg i olika storlekar passera och har skickat ett par bilder till Lidköpingsnytt

Eken kommer till Lidköping den 22 november -15.

Foto: Hans Bleeker.



”Götheborg” i vänern i juli 2015. Foto: Bernt Bayard.

”Ida H” är en ny bekantskap som besökt Lidköpings hamn ett par gånger under våren.

Hans bleeker fångade henne på bild i samband med senaste ankomsten till Lidköping

”Sternö” – en välkänd profil i svenska hamnar – inte minst Vänerhamnar.

Hans Bleeker tog bildeni Hönsäters hamn den 21 september.

Hans Bleeker skriver:

Oftast brukar vi se gamla “Sternö” i Lidköping, men idag besökte hon Hönsäters hamn. “Sternö” är hemmahörande i Kalmar och är en av de få fartyg som fortfarande seglar under svensk flagga. Hon är byggd år 1970 och är nästan 76 m lång och 11 m bred.



Svenskflaggade “Hellevik” i Lidköping (140427).

“Hellevik” är en gammal dam från 1975, byggd hos Peters Schiffswerft i Wewelsfleth, Tyskland.

Hon är 82m lång och 13m bred och seglar för svenska ägare i Sölvesborg. Hemmahamnen är Hällevik.

Det är en trotjänare som ofta ses i Lidköping.

Foto: Hans Bleeker.

”Iberica Hav” i östra hamnen. Hon seglar för norska ägare, Hav

Shipmanagament A/S, men har Nassau som hemmahamn.

Hon är 88m lång, 11m bred och byggdes 1999 i Meppel, Nederländerna.

Foto: Hans Bleeker (140427)

På söndagen gick den nya holländska ”Noorderlicht” upp i Vänern – lossning i Karlstad under måndagen (140422).

Redaktören skriver nya – för det finns en välkänd skonare med samma flagga och som använts i polarforskning bl a.

Bilden är klickbar till större format.

Sjömätningsfartyget Jacob Hägg arbetar i Vänern (140413)

Foto: Hans Bleeker

“Izborsk” som kommer närmast ifrån Klaipeda.

“Izborsk” har måtten 81 x 12 m, seglar under Belize flagg, ägs av Areal Shipping i Talinn i Estland och drivs av Sirius Ship management, St.Petersburg, Ryssland.

Hon byggdes 1978 i Finland hos Rauma Repola Uusikaupunki Shipyard (Nystad) och hette då “Ladoga 13” fram till 2008.

Längst framme i fören finns en ”galjonsbild” av is.

Foto Hans Bleeker

I en låda med bilder tagna och sparade av numer avlidna släktingar som bl a besökte äldre till USA utvandrade släktingar ett par gånger har några bilder hittats. Flera är säkert tagna i Göteborg. Bara en av bilderna, den på ”Gripsholm” är märkt med årtal – 1953.

En av de svenska kryssarna – ”Tre Kronor” eller ”Göta Lejon”

”Stockholm” (Seglar forfarande – byggd för mer än 50 år sedan)

Kungsholm 1953

Gripsholm

”Helge” – Thunbolagets senaste tillstkott (tillsammans med ”Alice” – byggda 2013) kom den 29 oktober till Lidköping

Hans Bleeker passade på att fotografera fartyget och observerade särskilt den mäktiga bulbstäven

Rolf Essnert har deltagit i Klubb Maritims 50-årsjubileum. Festligheten innehöll bl a en resa ut på Öresund för att titta på fartyg som passerade. Sådan tur hade man att ett par av de segelfartyg som deltagit i sommarens Tall ships Race passerade. Den 90 meter långa fyrmastbarken ”Cuauatémoc” med stor flagga passerade. Hon är byggd 1982 som skolfartyg. Så en svensk skonert (skonare med råsegel på främre masten) som redaktören inte riktigt blivit klock på. Rolf Essnert uppger att den är svensk. Bilderna är klickbara till större format.

En läsare har senare meddelat att skonerten är Lady Ellen – och alltså inte ingått i Tall Ships Race. Se vidare i kommentarerna längst ned på sidan.



M/v “Ida” med Malta-flagga låg i Hönsäters hamn den 28/7.

“Ida” är byggd 1986 och är 82 x 11 m.

I Lidköpings hamn anlände 28/7 för andra gången Thuns näst senaste nybygge “Alice” till östra hamnen.

“Alice” är som tidigare nämnd Vänerns största “Vänermax” fartyg med sina 89 x 12 m.

Hon seglar under holländsk flagga och har Delfzijl som hemmahamn.

Den 6 juli sjösattes hennes tvillingbroder “Helge” vid Ferus Smit varvet Westerbroek i norra Holland.

Med hjälp av fartygen flyger Lidköpings namn över världen.

Visserligen heter fartyget på bilden Wisby Wawe och är fotograferad strax innanför Vinga.

Men båtologer i Lidköping vet att tankfartyg med Wisby i förnamnet har lika starka kopplingar i Lidköping som på Gotland. Wisby Tankers har ett huvudkontor på Fabriksgatan i Lidköping.

I lördagskväll den 6 juli anlände “Lady Nora” från Amsterdam.

Hon seglar under holländsk flagg för rederi Wijnne & Barends med Delfzijl som hemmahamn.

Fartyget är 80 m långt, 12 m brett och byggd år 2001 hos Niestern Sanders scheepswerf i Delfzijl.

På söndagens förmiddag passade jag på att fotografera danska “Amanda”,

som närmast kom från Brake i Tyskland.

“Amanda” är 81 m lång, 11 m bred och av den typen med höj- och sänkbar styrhytt, byggd 1981 på Sietas Schiffswerft i Hamburg. Hon seglar under dansk flagga för rederi Boye Hermann i Marstal, som också är hennes hemmahamn.

Det grönskar i Lidköpings hamn. Det är fotografen Hans Bleeker som skojar om de gröna fartygen.

Två Thunfartyg låg i hamnen i dag (18 juni).

“Eken”- med Tórshavn som hemmahamn (Färöarna) – ankom igår på eftermiddagen och lossade kol i västra hamnen. Hon avgick idag vid 12.30 tiden vidare mot Karlstad.

Holländsk flaggade “Kinne” ankom idag vid 11.00 tiden och förtöjde bakom “Eken” för att lossa gips.

”Aquarius”är ett fartyg från Litauen med hemmahamn Klaipeda.

“Aquarius” ,som byggdes i Polen 1996 som “Warber”, är 81 m lång och 10 m bred.

Hon kom till Lidköping med last från Liepaja i Lettland.

Bild och text: Hans Bleeker

Ut ifrån morgondimman närmade sig idag – 15 februari 2013 – det Gibraltar registrerade fartyget “Phantom” på väg till Östra hamnen med hjälp av hamnbogserbåten “Lidköping”.

“Phantom” är 82m lång och 13m bred, byggd år 2000 och kommer nu närmast ifrån Amsterdam.

Foto: Hans Bleeker.

Fartyget var den 15 februari 2012 nära totalt haveri efter en felaktig lastning i Oskarshamn.

Klicka här för att se haverirapporten.



Det fartyg som 22 januari lastade i Östra hamnen heter “Merit”, och veterligt är det första gången hon är i Lidköping.

Fartygets mått är 83x13m, har Gibraltar flagg men ägs av Fahrdorfer Schiffahrt i Tyskland.

“Merit” byggdes år 2000 i Mangalia, Rumänien, och utrustades därefter hos Pattje Scheepswerf i Waterhuizen, Holland.

Foto: Hans Bleeker.



Hans Bleeker tog den 25 oktober den här bilden på holländska “Cristina”, som lossar i Östra hamnen. Hon är en s.k. “Saima max” fartyg med en längd av 82m och bredd 12 m. “Cristina” byggdes 2009 på Leda shipyard i Korcula, Kroatien och ägs av W. Doorduin i Kampen, som ligger vid insjön IJsselmeer och seglar för Wagenborg Shipmanagement i Delfzijl.

I slutet på september lossade “Wilson Maas” i Östra hamnen. Hon seglar för norska ägare under Barbados flagg med Bridgetown som hemmahamn. “Wilson Maas” med sina 75x10m byggdes i Tjekien 1997.

Foto: Hans Bleeker

Strax efter anlände finska “Nedland”, 88x13m med Turku (Åbo) som hemmahamn. Detta fartyg har tidigare varit i Lidköping under samma namn, fast då var hon rödmålat och seglade under Malta flagg för Klip Marine i Tallinn, Estland.

“Nedland” är byggd på Sietas Schiffwerft i Hamburg år 1987.

Själv känner jag igen fartyget från mina år som skeppshandlare i Rotterdams hamn. Då hette hon “Nedgard” under finsk flagga för rederi Bror Husell i Mariehamn.

Foto: Hans Bleeker

“Elke K” såg jag under onsdagen i Västra hamnen varifrån hon sedan fortsatte till Hönsäter. Hon är byggd i Wolgast, Tyskland 1993. “Elke K”, 88x13m, har holländsk flagga med Delfzijl som hemmahamn. Hon ägs av Rufinia Beheer i norra Holland men seglar för Arenkiel Shipmanagement i Hamburg.

Foto: Hans Bleeker



Både Hönsäters hamn i Hällekis och Lidköping hade holländskt besök senaste dagarna.

I Hönsäters hamn låg ”Lady Nova”, 80 x 12 m, byggd i Delfzijl 2002 för rederiet Wijnne och Barends i samma stad.

Foto: Hans Bleeker