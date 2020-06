Privatannonserna – annonsera gratis

mulltoa, kalsonger, dynor, hörlurar, leksakshäst, oljemålning

Publicerad lördag, 20 juni 2020, 11:40 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt. En vara per annons. En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

20 juni

Säljes

Mulltoa

Bra skick. 1000kr.

Tel 070 5979752 eller 0510 16127

18 juni

Säljes

Kalsonger

Villas Guld-kallingar, dessa gjordes tydligen i endast 200 ex. Aldrig använda utan har legat i en låda sedan första SM-Guldet togs av Villa’s A-lag. Pris 600 kr.

Vid intresse SMS:a 0762-926153 kan även skicka fler bilder om så önskas!

Säljes

Stolsdynor

till utemöbler, beige, 6 st Bredd 50 cm, Tjocklek 5 cm Längd sits 45 cm, rygg 70 cm Pris 600:–

070-5850217

17 juni

Säljes

Hörlurar

PC helt nya i princip. Lyser i fina färger. 400 kr för båda.

SMS:a 0762-926153

Säljes

Leksakshäst.

Stämpel M.I.I 1994 – 149 kr

SMS:a 0762-926153

16 juni

Säljes

Oljemålning

På duk; Rosor. I Gustavzon. Ramad. 425 kr. Finns i Lidköping.

070-3918492

15 juni

Säljes

Gasol grill

med överdrag Lite ytrost men ok, Finns i Lidköping. Pris: 1500:-

0739 128696

Säljes

Fendrar

4 fendrar ca 80 cm säljes för 600kr

Telefon 0733-909910

Säljes

Akvarell

Akvarellmålning, inglasad, med motivet Limtorget i Lidköping säljes Pris 250 kr. Finns i Lidköping. Konstnären är R.G. Hendal.

Tel 070 530 6108

14 juni

Säljes

Sängram

Sängram för 90×200 cm säng. Säljes nedmonterad (=fyra delar + tillhörande skruvar)

Tel 070-2865018

13 juni

Önskas hyra

Lägenhet

Söker fräsch och modern 2:a att hyra. Kvinna på 50+. Ensamstående utan barn. Tyst och skötsam. Rök- och djurfri. Bra ekonomi. Svara med information såsom adress, hyra, inflyttning, vilken våning, etc.

Svar till annonseringskonto(a)gmail.com

Säljes

Gräsklippare

Gräsklippare Klippo. Funkar utmärkt. Dock utan handtag. Pris 200kr

Säljes

Miljötoalett

Separett Villa 6000med tillhörande kärl 2st och en ejektortank med slang. Pris. 2500 :-

Tel 070 6461599

9 juni

Säljes

Stenplattor

dansk sjösten 50*50*5 Ca 180 st Behöver rengöras. 10 kr/st Finns i Lidköping

8 juni

Säljes

Cyklar

damcyklar, en 7 vxk ( såld ) , och en damcykel Muxstang, äldre, m korg. Pris 1.000.

Tel efter kl 15: 070-6993248

6 juni

Säljes

Laminatgolv

Sju oöppnade förpackningar 3-stavs eklaminat, 6 mm, ca 21 kvadratmeter plus lite spillbitar. Förvarat inomhus. Pris 300 kr.

Endast svar via sms til

Säljes

Promenadband

Smidigt promenadband ”Adrenalin” säljes. Fint skick. Pris 400 kr (nypris 2 495 kr).

070-9207726. Finns i Lidköping.

Säljes

Golf set herr

Komplett golf set herr säljes. Mycket fint skick. Pris 3 000 kr.

070-9207726. Finns i Lidköping.

4 juni

Säljes

Jeep-dunk

20 liter- Fint skick. 100kr. Finns i Lidköping

070-3394421

3 juni

Säljes

Kantsten

med fas 500*250*50 mm 19 st + skarvbitar Pris: 200:-

070-5850217

2 juni

Säljes

Skåp

Skåp längd 85 cm, djup 44 cm, höjd med ben 95 cm. Två lådor och ett skåp med två dörrar. Ek och svart. Finns 3 st. Pris 150 kr/styck.

Tfn 070-2691058

Säljes

Skrivbord

Fint skrivbord, ek, 190 cm långt med separat sidobord med egna ben eller fastsatt vid skrivbordet Pris 100 kr

Säljes

Oljemålning

På duk ”kattunge i gröngräset. Konstnär I Gustavzon. 650 kr.

070-6704952.

Säljes

Markis-/förtältsmatta

300 x 250 cm. Ny/oanvänd. Båda sidor kan användas. UV resistent. Fukt och mögelbeständig. Polypropylen. Lev i praktisk förvaringsväska. Pris 250 kr.

Lidköping 0702-280247

1 juni

Säljes

Hängande förvaringsskåp

3 hyllor och 4 sidofickor. Polyesterväv med dragkedja i myggnätdörr. Mått: B=40,5 D=20 H=75cm. Pris 150 kr.

Lidköping. 0702-280247

30 maj

Önskas köpa

Objektiv

Till Canon bajonettfattning. Vidvinkel alt zoom vid/normal. Max 1500:-

e-postsvar: info(a)lidkopingsnytt.nu

Säljes

Blandved

enligt foto Ca 3 kbm 500:-.

073-9285557

29 maj

Säljes

Förtält

Ventura förtält D 250 grå. A-mått 1000. Pris 6000:-

28 maj

Önskas köpa

Halm

till jordgubbsland. En liten bal räcker mer än väl.

Tel 0706-811808.

27 maj

Säljes

Väggtelefon

Blå-vit väggtelefon, knapptelefon med många funktioner. Pris 250:- Finns i Lidköping

070-3918492

26 maj

Säljes

Antenner

Antenner med kabel för mobiltelefon, en magnetfot, 300:-

070-5560785

Säljes

Propeller

Till VP drev, 15x13L och 14x19L, 200:-/st

070-5560785

25 maj

Säljes

elklippare

Ny ouppackad batteridriven gräsklippare. Självgående med uppsamlare, batterier och laddare. 14 mån. garanti kvar. Nypris över 6000:- Nu 4000:-

Ring 0510 60431 eller 0762 642327

Säljes

Kaninbur

Inomhus. Allt på bilden 300:-

072-2469272

Säljes

Målning

Oljemålning på duk ”Blomsterstilleben i krus”. Konstnär I Gustavzon. Pris 700:-

070-6704952

23 maj

Skänkes

Guldfiskar





Guldfiskar skänkes på grund av att vi ska ta bort vår trädgårdsdamm. Finns i Filsbäck.

22 maj

Säljes

Kokplatta

Ny

Säljes

Elgrill

Pris 300 kr

Tel 0706-06 7 269