Läsarnas bilder: Kjell-Åke Starck

2 januari: Gott om vatten i Råmeån i Källby

2012:

17 december: På julmarknad igen, nu på Spiken

11 december: Bilder från julmarknad på Källstorps gård

2 december: När snömolnen tornade upp sig och skymde solen.

21 november: Vid Svalnäs badplats om hösten

12 november: Morgonbild vid Ullersund

29 oktober:

Skickar en höstbild från Källby!

I bakgrunden Järneklevs skola där undertecknad är född, kortet är taget på vägen till f.d. Källbys ”bandygryta” där jag i min ungdom skottade snö oftast hela lördagen, för att på söndag f.m. innan match återigen fick skotta mer snön innan match! Minns att man hämtade varmvatten i Källby badhus, en kort bit därifrån, via en tunna bak på en traktor spred ut varmvatten på isen för att så vis få en fin is, en före detta ismaskin, vattnet till ”grytan” tog man in via Råmeån, via en dammlucka!

Om skolan i Järneklev där jag har massa minnen, en bl.a många andra

var när vår extra fröken Betsy Zandell även kallad ”mopedfröken” hon kom

nämligen på en blå Monark remdriven moped. Hon frågade mig i andra klass

hur långt det var tilla Lasses grotta eftersom jag inte ville gå dit, (där lekte vi ju

när vi inte gick i skolan) så jag sa att det var ”gôrlångt” – fröken som var religös tog

detta som ett svärord, hon kom och drog mig i örat så brosket knakade!

10 oktober: Hindens rev en tidig morgon

Kreaturen får sitt foder

Wikings bandygryta, minns en gång när jag var där och spelade isen var så svag så att istället för hörnor, fick man ta till inslag från sidlinjen – isen höll helt enkelt inte för alla som skulle stå i målet! Isen gungade även lite grann när vi spelade!

6 oktober: Det är gott om trattkantareller nu – men se upp, på bilden under finns snarlika svampar och de är giftiga.

Obs – bilden nedan visar giftiga svampar.

10 september: Tröskning, ”Höglundare” som startades med bensin men gick på fotogen samt självbindare – var som 13-åring med och hjälpte grannar, den krånglade ofta framför all säckasimmet som band ihop nekarna! En o annan krona till sparbössan blev det också, köpte min första klocka hos Jonssons Uraffär i Lidköping 1962 för 64 kronor!

7 augusti: De första höstblommorna

30 juli: En fladdermus landade oväntat i trädgården





27 juni: Bilder från Stadsträdgården