Smittorisken fortsätter i Lidköping

Publicerad tisdag, 16 juni 2020, 15:40 av Björn Smitterberg

På fredagskvällen hittades ännu en covid.19-smittad inom äldreomsorgen i Lidköping där man annars jobbar hårt med att få bukt med sjukdomsspridningen.

Uppdatering 16,40.

Det har antytts att det skulle vara olåsta dörrar till ett av Lidköpings äldreboende, men det är mot reglerna och inget som rapporterats till Lotta Hjoberg som är ansvarig för verksamheten.

– Det görs en bedömning innan besökare släpps in på äldreboende, t ex om en enskild är i livets slutskede så har jag bedömt att anhöriga ska få vara med i den stunden då livet slutar. Ett sådant besök görs under vissa restriktioner. Generellt är det besöksförbud som gäller och så vitt jag vet, efterlevs det i hög grad.

De senaste uppgifterna om smittospridning i Västra Götalandsregionen enligt Nyhetstjänsten Newsworthy:

Den 15 juni rapporterade Västra Götalandsregionen 201 nya bekräftade coronafall. Totalt har regionen 11033 bekräftade fall.

Västra Götaland har rapporterat 649 dödsfall till följd av covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens statistik.

Jämfört med de senaste åren har regionen i år haft 586 fler dödsfall än genomsnittet för samma period de senaste åren. Det är en skillnad på 17 %.

På begäran av en läsare (vi har senaste tiden undvikit denna uppgift då den endast om antalet inneliggande, men inget om varför det ökar ellerminskar – flera läsare har uppfattat minskningar sióm dödsfall)

Den 16 juni kl. 10:00 fanns det totalt 233 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 48 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:

39 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

119 personer varav 29 på IVA

Sjukhusen i Väster:

11 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:

33 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:

30 personer varav 5 på IVA