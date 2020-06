Länsförsäkringar sammanfattar hagelstormens effekter

Publicerad tisdag, 16 juni 2020, 17:35 av Redaktionen

Det blev runt 2300 skador på 15 minuter under hagelovädret som dundrade ner i Lidköping förra sommaren, konstaterar Länsförsäkringar Skaraborg när händelsen summeras såhär ett år senare.

– Mätt i både antal skador och kostnader så är hagelstormen dubbelt så stor som både stormen Gudrun och stormen Per, säger Ulf Lindholm, skadechef på Länsförsäkringar Skaraborg.

– Hagelstormen i Lidköping är den största hagelskadan någonsin inom alla 23 bolag i Länsförsäkringsgruppen och den största enskilda skadan i Länsförsäkringar Skaraborgs historia. Ett år efter händelsen så är drygt 96 procent av skadorna reglerade och avslutade. En del av de som anmält har även valt att avstå reparation då man känner att skadan inte var så stor och väljer därmed bort att betala självrisken för att få skadan fixad berättar Ulf Lindholm.

Under hagelstormen i Lidköping kom det in 500 anmälningar bara via hemsidan, en vanlig dag är snittet 5 stycken skadeanmälningar som kommer in via webben. Vad gäller motorfordon så ligger det runt 50 skadeanmälningar på en normal dag efter hagelovädret så var den siffran 650 stycken. För att snabbt kunna bemöta och ta emot de skadeanmälningar som kom in arbetades det fram en plan inom bolaget.

– Såhär i efterhand kan vi se att de beslut vi tog initialt gav bra resultat och vi känner verkligen som lokalt försäkringsbolag hur viktigt det är med personlig kännedom om marknaden när katastrofer inträffar, säger Ulf Lindholm. I början lade vi bland annat ner mycket tid på att etablera goda relationer med verkstäder i och runt omkring Lidköping säger Ulf Lindholm och fortsätter, så stor eloge till alla verkstäder som ställt upp, de har gjort ett fantastiskt jobb.

Kostnaderna kring hagelstormen har varit betydande men kommer inte på kort sikt att påverka premien då det finns återförsäkringsskydd för denna typ av händelser. Däremot om det skulle bli återkommande händelser på grund av ändrat klimat så kommer det få en påverkan på premien berättar Ulf Lindholm.

Arbetssituationen hos Länsförsäkringar Skaraborg har återgått till det normala igen efter den omfattande händelse som hagelstormen blev. De som kontaktar oss nu får omgående hjälp med sina ärenden.

___________________________

Texten är ett mterial från Länsförsäkringar.

Se även:

350 miljoner kronor – kostnaden för en hagelskur i Lidköping