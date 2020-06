Här är klubbar som får ”corona-stöd”

Publicerad måndag, 15 juni 2020, 18:11 av Björn Smitterberg

Idag börjar stödet till idrottsföreningar som drabbats ekonomiskt av coronapandemin betalas ut. Stödet baseras på hur stor förlust föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbas värst får mest stöd

Det framgår inte av det material som tillhandahållits något närmare om varför vissa klubbar får, andra inte. Materialet är annars mycket omfattande och här är en del av de föreningar i västra Skaraborg som hittats i sammanställningen. Det kan ha förekommit förbiseende i det stora materialet – det handlar om flera tusen beslut.

Skaraortens Ryttarförening 25 000,00 kr

Essunga Ryttarförening 46 000,00 kr

Levenebygdens Ridklubb Ej beviljad stöd

Lidköpings Ridklubb 220 000,00 kr

Ridklubben i Grästorp 14 000,00 kr

Lidan Bordtennisklubb 9 000,00 kr

Orienteringsklubben Klyftamo 40 000,00 kr

Lidköpings Konståkningsklubb 30 000,00 kr

Lidköpings Kanotförening 8 000,00 kr

HC Lidköping Red Roosters 34 000,00 kr

Grästorps Ishockeyklubb 6 000,00 kr

Vara Innebandyklubb 21 000,00 kr

Skara Handbollförening 9 000,00 kr

Trampolinklubben Levo 9 000,00 kr

Vara-Bjertorp Golfklubb 8 000,00 kr

Ekarnas Golfklubb 114 000,00 kr

Lidköpings Golfklubb 11 000,00 kr

Lundsbrunns Golfklubb 162 000,00 kr

Läckö Golfklubb 33 000,00 kr

Lidköpings Idrottssällskap 10 000,00 kr

Axvalls Idrottsförening 69 000,00 kr

Skara Fotbolls Club 12 000,00 kr

Götene Idrottsförening 14 000,00 kr

Lidköpings Fotbollsklubb 0,00 kr

Kinne-Vedums Idrottsförening 33 000,00 kr

Kållandsö Gymnastik O IF 28 000,00 kr

Lundsbrunns Idrottsförening 15 000,00 kr

Vinninga Allmänna IF 65 000,00 kr

Rackeby Idrottsklubb 9 000,00 kr

Råda Bollklubb 12 000,00 kr

Norra Härene Bollklubb 7 000,00 kr

Ardala Gymnastik O IF 74 000,00 kr

Levene/Skogslunds Idrottsförening 12 000,00 kr

Örslösa-Söne Idrottsklubb 29 000,00 kr

Jung/Kvänum 10 Idrottsförening 0,00 kr

Idrottsklubben Gauthiod 100 000,00 kr

Sils Idrottsförening 0,00 kr

Lidköpings Flygklubb 23 000,00 kr

Vara Hästsportklubb 10 000,00 kr

Lidköpings Vinter-Sportklubb 47 000,00 kr

Vedums Allmänna IS 54 000,00 kr

Främmestads Idrottsklubb 156 000,00 kr

Nossebro Idrottsförening 48 000,00 kr

Lidköpings Kampsport 0,00 kr

Dansklubben Stop And Go 65 000,00 kr

Independance Danssportklubb 0,00 kr

SDK Varaslättens Buggare 20 000,00 kr

Kvänums Idrottsförening 29 000,00 kr

Grästorps Kampsportsförening 0,00 kr

Team Kinnekulle Handikappbowlingklubb 15 000,00 kr

Götene Motorklubb 52 000,00 kr

Lidköpings Karting Klubb 15 000,00 kr

Lidköpings R/C Klubb 5 000,00 kr

Villa-Lidköping Bandyklubb 16 000,00 kr

Kinnekulle Badmintonklubb 12 000,00 kr