Nära 50.000 på Villas hemmamatcher – trots corona

Publicerad fredag, 12 juni 2020, 11:40 av Björn Smitterberg

På torsdagskvällen hade Villa BK under speciella former sitt årsmöte och konstaterade att supporter har räddat ekonomin. När publiken inte fick komma skedde andra åtgärder bland medlemmarna som gav över 600.000 kronor och medförde ett plusresultat i kassaboken.

Det borde ha kommit några fler för att bättra på publiksiffran, men coronan krävde matcher utan publik i säsongsavslutningen.

Sportsligt blev det – som vanligt – ett mycket bra år för föreningens unga och äldre bandyspelare.

Nu hoppas styrelsen med ordföranden Rogher Selmosson i spetsen att kommande säsong ska bli bra sportsligt, publikmässigt och ekonomiskt.

Tillsammans med ägda företag är Villa BK en mångmiljonverksamhet. Drygt 28 miljoner kronor.

Anders Rydén valdes in i styrelsen. Han efterträder Per Sundling.

Rogher Selmosson omvaldes på ett år. Övriga i styrelsen är Mattias Nilsson, Elin Öberg, Per Alexandersson, Lennart Johansson, Maria Björkholm, Erik Rosengren och Karin Gustafson.