Situationen på Kartåsens återvinning tidvis kaotisk

Bilarna ska slussas in

Publicerad tisdag, 09 juni 2020, 16:15 av Redaktionen

I ett pressmeddelande i eftermiddag meddelas att det nu är så mycket folk samtidigt på Kartåsens Återvinning att situationen börjar bli kaotisk och farlig. Därför kommer bilister som ska in på området att slussas in när det är som mest – nämligen på fredagar, lördagar och måndagar.

Så här står det i pressmeddelandet:

Under en tid har situationen under fredagar, lördagar och måndagar varit mycket påfrestande för både besökare och personal på Kartåsens Återvinningscentral i Lidköping. Mycket folk leder till spring på rampen och stressiga situationer har uppstått. I kombination med det rådande läget med Covid-19 så fattar nu Lidköpings kommun och Renhållningen beslutet att börja slussa in bilar till verksamhetsområdet.

Insläppspunkten kommer bli vid infarten till Återvinningscentralen och syftar till att skapa en lugn stämning med säkra avstånd uppe inom verksamhetsområdet. På så vis kan vi även effektivisera och korta tiden för varje besök. För att ytterligare minska trycket är det viktigt att de som kan välja alternativa besökstider gör det. Alla har inte den möjligheten. Dessutom är det så att Kartåsens Återvinningscentral är till för Lidköpings kommuns invånare och därför ombeds besökare från andra kommuner att nyttja sina egna återvinningscentraler.

Vi tror att beslutet kommer respekteras och att alla förstår att vi måste ta invånarnas och vår egen personals säkerhet på allvar. Vi kommer börja redan på fredag 12 juni och slussningen kommer pågå tills vidare, säger Jan Westin, chef på renhållningen i Lidköpings kommun