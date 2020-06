Spelprogrammet klart för bandyns Elitserie

Publicerad måndag, 08 juni 2020, 10:55 av Björn Smitterberg

Så spelas Elitserien herr – sammanhängande omgångar hela säsongen.

Fredag 23 oktober inleds Elitserien med en full omgång. Serien fortsätter sedan med sammanhängande omgångar fram till och med sista omgången som avgörs fredag 12 februari.

– Vad jag kan minnas har vi aldrig tidigare kunnat presentera ett serieprogram med alla 26 omgångar sammanhållande inom angivna speldagar, säger ligachefen Per Selin till svenskbandy.se.

Annandagsmatcherna har som vanligt varit en het fråga inför denna säsong. Åtta klubbar stod på tur att spela hemma och historiken ett antal år tillbaka säger att alla står på samma ”förtur” till hemmamatch.

– Beslutet att de åttonde laget fick avstå sin hemmafördel grundar sig på att lag från förra årets Elitserie ansågs ha vunnit hemmalagsfördelen genom sitt resultat i föregående års Elitserie, säger Per.

Klubbarnas egen intresseorganisation Svensk Elitbandy står bakom serieprogrammet som lagts fram till Svenska Bandyförbundets tävlingskommitté för fastställande.

Ett orosmoment som finns inför säsongen är den pågående pandemin.

– Samtidigt som vi är glada över ett färdigt spelschema har ett arbete startats för att se över alternativa datum för seriestart. Detta beroende på hur coronapandemin påverkar spel med eller utan publik den 23 oktober. Det är ett tråkigt men nödvändigt arbete som måste göras och samtidigt följa direktiv från myndigheter, menar Per.

Elitseriepremiär 23 oktober

Broberg/Söderhamn IF – Hammarby IF

Edsbyns IF – IFK Motala

IFK Vänersborg – IK Tellus

Sandvikens AIK – Frillesås BK

Vetlanda BK – IK Sirius

Villa Lidköping BK – AIK

Västerås SK – Bollnäs GIF

Annandagsmatcher 26 december

AIK – IK Tellus

Bollnäs GIF – Edsbyns IF

Broberg/Söderhamn IF – Sandvikens AIK

IFK Vänersborg – Frillesås BK

IK Sirius – Hammarby IF

Vetlanda BK – IFK Motala

Västerås SK – Villa Lidköping BK