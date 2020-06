Vänerns vattenstånd nu under normalt

Publicerad fredag, 05 juni 2020, 08:36 av Björn Smitterberg

Åter har vattnet i Vänern sjunkit så det är under det normala. I dag på morgonen var det 44,68 meter.

Nivån är klart över referensytan på sjökortet, men är tre centimeter under det normala för juni.

Väntade fartyg till Lidköping:

På söndag vänts ”Hendrika Margaretha”,

på tisdag väntas ”Sine Bres” med last från rysk hamn i Finska viken samt ”Tuna” med last från Spanien,

på onsdag väntas ”Alice” med lastfrån Porsgrunn i Norge och

på fredag kommer ”Tim” med last från Spanien.