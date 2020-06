Politiker vägrar svara på frågor i medier

Publicerad fredag, 05 juni 2020, 18:54 av Björn Smitterberg

Många är de läsare i Lidköpingsnytt som undrar varför de allra flesta politiker undviker att svara på frågor i kommentarsfältet. Nu har en politiker hört av sig och vill ha frågorna per e-post eller telefon direkt och inte via medier eller i kommentarsfält.

För politikerns eget bästa kommer den uppgiften inte att publiceras. Det vore en uppvigling att gå ut med det. Ingen kan då kolla de svar som ges. Mediers uppgift är att granska – inte att leta efter privata, eller till och med hemliga, samtal.

Antingen vänder man still sina väljare, eller också emot dem.

