Bandyns första landslagstrupp inför ovanlig säsong

Publicerad torsdag, 04 juni 2020, 14:27 av - Inskickat material

33 spelare ingår i herrlandslagets observationstrupp inför kommande säsong med två planerade VM-turneringar. Villa Lidköping en dominant.

– Det är en trupp baserad på förra säsongen med spelare som hade ett bra fjolår och ett starkt slutspel, säger förbundskaptenen Michael Carlsson som leder herrlandslaget tillsammans med Pär Gustafsson.

Den gångna säsongens herr-VM fick skjutas upp på grund av coronapandemin. Därför har det Internationella Bandyförbundet beslutat att genomföra två VM-turneringar kommande säsong. Tanken är att den uppskjutna turneringen ska genomföras i Irkutsk den 3-10 oktober och att herr-VM 2021 ska spelas i Syktyvkar i månadsskiftet mars-april.

– Som planen ligger nu ska vi spela två VM-turneringar, men samtidigt vet vi inte var allt tar vägen i och med pandemin. Men vi är förberedda på att fullfölja en hel landslagssäsong, säger Michael Carlsson till svenskbandy.se.

Observationstrupp:

Målvakter:

Anders Svensson, Edsbyns IF

Jesper Thimfors, Villa Lidköping BK

Henrik Kjellsson, Västerås SK

Joel Othèn, Sandvikens AIK

Utespelare

Joakim Svensk, Edsbyns IF

Ludvig Johansson, Villa Lidköping BK

Linus Pettersson, AIK Bandy

Patrik Sjöström, AIK Bandy

Viktor Lundberg, Sandvikens AIK

Stefan Edberg, Västerås SK

David Pizzoni, Hammarby IF

Martin Johansson, Villa Lidköping BK

Erik Säfström, Villa Lidköping BK

Per Hellmyrs, Bollnäs GIF

Joel Broberg, Villa Lidköping BK

Tobias Nyberg, AIK Bandy

Albin Airisniemi, Sandvikens AIK

Adam Gilljam, Jenisej

Pontus Vilén, Vetlanda BK

Hannes Edlund, Sandvikens AIK

Daniel Berlin, Sandvikens AIK

Erik Pettersson, AIK Bandy

Simon Jansson, Edsbyns IF

Robin Öhrlund, Edsbyns IF

Martin Karlsson, Villa Lidköping BK

Johan Esplund, AIK Bandy

Daniel Johansson, Västerås SK

Martin Söderberg, Broberg/Söderhamn IF

Christoffer Edlund, Villa Lidköping BK

Oscar Wikblad, Edsbyns IF

Christoffer Fagerström, Bollnäs GIF

Joakim Andersson, Vetlanda BK

Martin Landström, Västerås SK

Svensk Bandy