Mariestad tar täten i energiomställning

Kinnekullebanan ska drivas med vätgas om ett år

Publicerad tisdag, 02 juni 2020, 16:53 av Redaktionen

Om ett år ska tågen på Kinnekullebanan drivas av vätgas. För cirka tio år sedan var Lidköping i täten för att få biogasdrift – vilket misslyckades. Nu kommer försöket med solcelldriven vätgasproduktion att växlas upp för att Kinnekulletåget ska få miljöbränsle – vars utsläpp är helt rent vatten.

Pressmeddelandet från Mariestad andas stolthet:

(Fuel cell är bränslecell på svenska)

Tack vare Mariestad kommuns arbete med ElectriVillage har kommunen som enda område i Norden blivit utvalda av Fuell Cell Hydrogen for Europé, att få ett projektstöd för att bidra till en hållbar energiomställning. Projektet som under ett år ska få stöd handlar om att ställa om Kinnekullebanan till att drivas hållbart, på vätgas.

– Det arbete vi gjort inom ElectriVillage Mariestad har gjort avtryck, och detta stärker Mariestad som test- och demonstrationsplats för hållbar omställning. Men också Västra Götalandsregionen som med Västtrafik får chansen att delta i att gemensamt ställa om Kinnekullebanan mot en helt unik hållbar systemlösning, säger ansvarig för ansökan i Mariestad, Susanné Wallner, utvecklingsstrateg Mariestads kommun.

ElectriVillage Mariestad kommer att få ta del av projekthjälp i form av expertis för projektledning under ett år, via de konsortier av bolag som finns inom Fuell Cell Hydrogen for Europé. Det är en europeisk plattform för bränsleceller och väte, där industri, forskning och lokala, nationella och europeiska tjänstemän arbetar tillsammans. Projektstödet finansieras via EU-kommissionen.

– Denna satsning är helt fantastisk för näringslivets utveckling i vår region. Det ger möjligheter att ha ett utbyte kring den nya tekniken med de i branschen som ligger i framkant. De elva regioner och platser i Europa som har fått stöd bildar ett nätverk för utbyte av framtidens teknik inom energiomställning, säger Jonas Johansson utvecklingschef Mariestads kommun

ElectriVillage är en test- och demonstrationsplats som drivs av Mariestads kommun. Inom ramen för satsningen drivs flera stora projekt som alla handlar om att ställa om industrin mot hållbara lösningar. Mariestads kommun har bland annat byggt en vätgasstation som drivs av egenproducerad solenergi, startat upp en logistikhub för hållbar distribuering av varor samt påbörjat arbetet med att bygga en självförsörjande förskola, driven av vätgas.

-EU har tydligt talat om att Europa skall bli ledande på vätgassatsningar. Genom den utnämning vi nu fått stärker vi ytterligare Mariestads ställning som en given plats för att leda den industriella omställningen i Sverige mot en hållbar energiförsörjning, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande Mariestads kommun.