Bandy: 34 damer i observationstrupp

Publicerad tisdag, 02 juni 2020, 14:59 av Redaktionen

34 spelare i damlandslagets observationstrupp

Olle Wiberg har tagit ut sin första trupp som förbundskapten för damlandslaget. Fyra målvakter och 30 utespelare ingår i observationstruppen.

Damlandslaget planerar tre samlingar kommande säsong och tar sikte mot hemma-VM 2022.

18-20 september, läger i Uppsala med 25-30 spelare.

18-20 december, dubbellandskamp mot Norge i Oslo, ca 22 spelare kallas.

26-28 februari, dubbellandskamp mot Ryssland i Sverige, 20-22 spelare kallas.

– Det finns en reservplan för att säkerställa ett matchutbyte i december beroende coronaläget, säger Olle Wiberg och fortsätter

– Nytt inför den här landslagssäsongen är att vi kommer börja jobba mer med att videoanalysera internmatcher och landskamper samt bitar ur träningen. Detta gör vi för att på bästa sätt skapa oss möjligheter för landskamper och framtida VM-matcher.

Målvakter

Sara Carlström, Västerås SK

Johanna Hellström, Sandvikens AIK

Ebba Fridlund, Skutskärs IF

Ellen Ahrnberg, Mölndal Bandy

Utespelare

Frida Rutqvist, AIK Bandy

Malin Kuul, Västerås SK

Viktoria Karlsson, Villa Lidköping BK

Alina Zinkevitch, Skutskärs IF

Emelie Timan, Skutskärs IF

Emelie Åkerlund, Västerås SK

Lisa Östman, Villa Lidköping BK

Jennifer Andersson, Sandvikens AIK

Virva Rylander, Västerås SK

Vilma Josefsson, AIK Bandy

Gabriella Aronsson, Västerås SK

Tova Grönoset, Västerås SK

Kajsa Ericsson, Skutskärs IF

Anna Fosselius, AIK Bandy

Ida Friman, Villa Lidköping BK

Sanna Gustafsson, Villa Lidköping BK

Moa Friman, KS Bandy

Malin Persson, Västerås SK

Nelly Hedlund, Sandvikens AIK

Julia Norrman, Sandvikens AIK

Erica Persson, AIK Bandy

Agnes Ögren, Villa Lidköping BK

Emma Ahlander, Skutskärs IF

Edit Ljung, Skirö AIK

Mathilda Eklund, Västerås SK

Angelica Östlund, Skutskärs IF

Linnéa Larsson, AIK Bandy

Tilda Ström, Villa Lidköping BK

Matilda Svenler, Villa Lidköping BK

Linnea Gunnarsson, Skutskärs IF

Källa: Bandyförbundet