Skosamling vid pumpen för klimatet.

Publicerad lördag, 30 maj 2020, 13:51 av Tore Sahlström

– Ta av dej skorna och medge att det känns skönt skaldade Povel Ramel i en text från 1964.

Under lördagen hade man på cirka 60 platser runt om i Sverige och även så i Lidköping anordnat en skostrejk. Under året har det runt om i världen varit skolstrejker men nu har dessa strejker blivit skostrejker i stället. Denna lite udda demonstration hade ett lite annorlunda syfte än att bara skulle vara skönt och ta a sig skorna utan hade ett betydligt allvarligare budskap.

Syftemålet att anordna en skostrejk var att se till att klimatfrågan inte ska glömmas bort under den pågående Coronapandemin och för att skapa en debatt om hur ekonomiska kris och stödpaketen ska utformas efter pandemin.

Eftersom folksamlingar över 50 personer är förbjudet under pågående pandemin ställde demonstranterna i stället ut sina skor. I Lidköpings hölls manifestationen vid Särnmarkska pumpen intill Torgbron. Uppropet till skostrejken kommer ursprungligen från organisationen Klimataktion och lokala FridaysForFuture föreningar.

I Lidköping stod Naturskyddsföreningen, FN–föreningen och Folkets Hus föreningen bakom demonstrationen. Alla utställda skor vid pumpen hade ett budskap till exempel det fyndiga The shoe must go on…

De lokala skostrejkarna från.v. Jens Johansson Naturskyddsföreningen, Elisabeth Holm och Annacarin Öman Folkets Hus, Agne Gustafsson FN-föreningen och Kent Boström Naturskyddsföreningen.

Kent Boström från Naturskyddsföreningen tyckte att, manifestationen var en kul grej med ett allvarligt bakomvarande budskap. Sedan i höstas har föreläsare som lokala politiker och tjänstemän haft föreläsningar och berättat om deras syn på klimatet.

När sedan Corona bröt ut så, har det inte förekommit några mer föreläsningar men, Kent Boström hoppas att när pandemin är över fler föreläsare utifrån kommer och, berättar om klimatet.

– Jag saknar engagemang från våra ungdomar i Lidköping som är intresserade av klimatfrågorna och tycker samtidigt även att det är tråkigt att det saknas fältbiologer i stan, säger Kent Boström.

Jens Johansson håller upp ett par skor med ett klimatbudskap.

Skostrejken syfte var att se en omstart efter Coronakrisen som ska sätta människor och miljön främst. För att tydliggöra detta budskap fick Lidköpingsbornas skor vara en del manifestationen för en klimatsmart omstart av samhällsekonomin. Lördagens lite säregna sko demonstration väckte en del uppmärksamhet hos de lördagspromenerande Lidköpingsborna.

Bilderna är klickbara till större format.