Tore Sahlström testade nya Blombergsleden

Publicerad fredag, 29 maj 2020, 14:57 av Tore Sahlström

En lagom varm dag i veckan snörade skribenten på sig vandringsskorna och åkte till startplatsen till den nya Blombergsleden.

Kinnekulle har under många år lockat besökare som söker lugnet och inhämtar vackra naturupplevelser.

Det bästa sättet att, uppleva Kinnekulles natur så här i maj, då den mesta vårgrönskan är som vackrast, är förstås till fots. Man vandrar i sin egen takt och njuter av all den växtlighet som våren bjuder på. Just i dessa virustider när vi inte ska resa långt och inte träffa folk närgånget är det bästa tänkbara att ta sig ut i den närbelägna naturen.

På Kinnekulle finns det många olika vandringsleder runt om på berget.

I förra veckan var den nyrenoverade Blombergsleden klar och många passade på under den gångna helgen att gå den 4 kilometer långa sträckan.

Skribenten talade med en person som, bor utmed leden vid Norra Kleven som berättade att det säkert var 500 personer som gick den nya renoverade leden. Stundtals var det ett riktigt lämmeltåg som passerade villaområdet.

Leden är en rundled med blåa markeringar på stolparna.

Blombergsleden är vackrast nu på försommaren när marken på en viss del av sträckan täcks av ramslökens snövita blombollar. Dessutom doftar det ljuvligt från ramslöken. Tänk på att den blommar i ett naturreservat och, plockning är förbjudet. Har hört att man i Munkängarna numera har satt upp förbudsskyltar då det har förekommit massplockning av ramslöken. Kanske är det på sin plats även här på Blombergsleden. Syftet med naturreservat är att, för framtiden bevara en särpräglad naturtyp.

Längs en del våta partier finns spänger

Man kan starta att gå Blombergleden antingen vid hamnen eller vid badplatsen, där man kan parkera sin bil. Leden går i början längs sjökanten.

Denna lite mulna majdag fick skribenten sällskap av ett rutinerat vandrarpar på den fyra kilometer långa leden. Det var Gunilla och Ingvar Gottfridsson från Gössäter precis som skribenten ville testa den nya leden.

Paret Gottfridsson är vana vandrare och, brukar nästan varje dag gå långa promenader runt om i Gössäter. Vid vissa ställen särskilt där leden går omkring badet tyckte paret att det fanns lite för mycket naturskräp som pinnar och sly kvar.

Paret Gottfridsson gav betyget 4 av 5 möjliga på den nya Blombergsleden.

För äldre personer kan stigen uppför den branta kleven vara lite jobbig. Gottfridssons tyckte att den vackraste delen var ovanför kleven inne på Västerplana storäng. Här uppe i hagen hade det inte var helt fel att gjort en rastplats utplacerad med bord. Det fanns annars nere vid badet.

Gottfridssons gav betyget en fyra av fem möjliga. Det som drog ner det lite var det myckna naturskräpet vid sträckningen förbi badet.

Här lämnar man den branta kleven och kommer in på Västerplana storäng,

När man kommer upp för kleven så går leden förbi boendeområden tills man nästan kommer fram till Blombergs station där leden brant går nerför på den så kallade ”Mjölkastigen”.

Namnet härrör sig från de som bodde nedanför kleven förr då de hämtade flaskor vid Blombergs station. Det var säteriet som körde ut flaskorna. Ville man ha mjölk ställde man dit en tomflaska på kvällen och, på morgonen kunde man hämta sin färska flaska mjölk. Där av namnet ”Mjölkastigen”

Blombergsleden är en naturskön vandringsled som nog de flesta klarar av trots att det är lite vedermöda att ta sig upp och ner för klevarna. Leden tar cirka en och en halv timma och då hinner man även med en fikapaus. När man kommer tillbaka till startplatsen vid hamnen kan man även ta en titt på Sigrid Storråda som ligger inne – i väntan på att Folkhälsorådet ska tillåta sommarens seglatser.

_______________

Bilderna är klickbara till större format.