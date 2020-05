Folkets Hus öppnar för biobesök – i förbokade sällskap

Publicerad torsdag, 28 maj 2020, 08:19 av Redaktionen

Jukeboxbio – nu även i Lidköping

Jukeboxbio har det kallats när man i ett mindre sällskap kan hyra en egen biosalong för att titta på film – med vänner eller familj och med lagom coronaavstånd. Upp till tio personer kan se film för 1200 kronor – är man fler så är priset 120 kronor per person.

Max antal är 20.

När man bokar så beställer man film ur ett visst urval och kan även beställa dricka och tilltugg.

Erbjudandet gäller så länge bion är stängd för corona.

Följande filmtitlar finns just nu att välja bland:

1917

Birds of Prey

Bloodshot

Breaking Surface

Catwalk – från

Glada Hudik till New York

Charter

Dark Waters

Ella Bella Bingo

Emma

En kvinnas val

En officer och spion

Framåt (eng. + sv.)

Frost 2 (eng. + sv.)

LasseMajas detektivbyrå – tågrånarens hemlighet

Like a Boss

Min pappa Marianne

Mr. Jones

Pelle Svanslös

Queen & Slim

Richard Jewell

Sonic the Hedgehog (eng. + sv.)

The Gentlemen

The Hunt

The Invisible Man

The Lodge

The Peanut Butter Falcon

Till min dotter