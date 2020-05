Detta vill politikerna i Lidköping satsa på de kommande åren

Publicerad torsdag, 28 maj 2020, 14:24 av Björn Smitterberg

Nu har partierna i Lidköping – alla utom Sverigedemokraterna som enbart redovisar sitt förslag i tabellform – lagt sina ekonomiska förslag med inriktningar för de kommande tre åren. En sådan uppdatering görs varje vår, och det är inför beslut om hur mycket de olika verksamheterna ska tilldelas. Varje förvaltning och nämnd får själv arbeta inom ramarna, men politiska önskemål beaktas i olika grad.

Alla förslag berör på olika sätt Hamnstaden och Framnäs. Ett parti vill veta om det nya reningsverket verkligen ska byggas – och se över kostnader för att renovera det befintliga.

Liberalerna föreslår en kommunal barnombudsman.

Budgetförslagen är för tre år, men mest intressant är förslaget för kommande år. Allt för nästa år kan justeras fram till slutet av november då budget för 2021 slås fast.

Lidköpingsnytt återger i dag de olika partiernas förslag. Efter en kort ingress återges respektive textförslag som det lämnats.

Majoriteten – alltså Socialdemokrater, Centerpartister, Kristdemokrater och Miljöpartister

– Lidköpings kommun ska vara en plats där alla kan utvecklas och vara en attraktiv landsbygds- och sstadskommun. Målet är att nå 45.000 invånare år 2030.

Kommunen ska också vara en bra arbetsgivare med allt vad det innebär. Jämlikhet och jämställdhet ska integreras.

Näringslivskontakter ska utvecklas

Barnomsorgen ska utvecklas och planering för barnomsorg och skola ska vara långsiktig.

Här finns även åtaganden för att klara sociala verksamheter.

Förslaget:

Vi måste gemensamt utveckla Lidköping.

Lidköpings kommun står inför möjligheter och utmaningar kommande år. En god samverkan mellan förvaltningarna är förutsättningen för att nå bästa resultat, vi vill skapa ett Lidköping där alla känner sig delaktiga. En god och solid ekonomi är grunden för att klara av de behov som finns inom vård, skola, omsorg samt infrastruktur.

Lidköpings kommun ska vara en kommun där alla kan utvecklas. Kommunen ska kännetecknas av en attraktiv stads och landsbygdsutveckling för att nå kommunens fastställda mål om 45 000 invånare 2030.

Välfärden ska ligga till grund för livskvalitet och trygghet för invånarna i livets alla skeden. Kommunen ska ge goda förutsättningar till att människor och företagare ska kunna växa och bidra till Lidköpings utveckling. Vi måste utveckla möjligheterna till att fler företag kan etableras och växa samt utvecklas och då skapas fler arbetstillfällen. Kommunen måste utveckla dialogen med näringslivet!

Lidköpings kommun ska som arbetsgivare prioritera personalens arbetsmiljö och arbetsvillkor så att vi stärker vår attraktivitet som arbetsgivare. De anställda är vår viktigaste resurs. Vi verkar för jämlikhet och att jämställdhetsperspektivet ska integreras i styrningen av kommunens verksamheter.

Betydelsen av samverkan med andra kommuner och civilsamhället samt inslagen av alternativa driftsformer kommer att behöva öka.

Vi behöver fortsätta se över den kommunala organisationen i förvaltningar och bolag med ett stort mått av nytänkande. Ett ökat nyttjande av såväl tekniska innovationer som främjande av förändringskultur måste genomsyra denna översyn.

Barn och unga

En bra start i livet är en förutsättning för ett gott liv och en god psykisk hälsa.

Samverkan mellan olika förvaltningar och externa aktörer måste öka, för att genom tidiga insatser förbättra den psykiska hälsan och förebygga utanförskap. Vi ska etablera ytterligare en familjecentralsliknande verksamhet i Lidköping.

Med ett kvalitativt förebyggande arbete, med stöd till familjer, barn och unga skapar vi motivation för lärande och en bättre framtid för Lidköping samt skapar ett tryggare samhälle för alla. En skola för alla där man ser till individen är en förutsättning för att lyckas. Insatser för att minska barngruppernas storlek i förskolan ska fortsätta. Förskolan ska vara tillgänglig för alla och möta de behov som föräldrar har för att få en fungerande vardag. Barnomsorgen kommer fortsätta att utvecklas för att kunna möta dessa behov. Planeringen av lokaler för barnomsorg och skolor ska vara långsiktig. Landsbygdsskolorna ska bibehållas och utvecklas.

Social välfärd

Vård och omsorgsarbetet i Lidköping ska utgå från varje individs behov av vård och omsorg. Insatser och boende kännetecknas av trygghet, delaktighet och flexibilitet. För att möta ökad befolkningsstruktur är kommunens fastställda planer för äldre och funktionsnedsatta en viktig grund att stå på i det fortsatta utvecklingsarbetet.

En förutsättning för ett välkomnande och jämlikt Lidköping är att människor med funktionsnedsättning kan erbjudas möjligheter som andra att leva ett gott och meningsfullt liv. Kommunen ska verka för att livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning utvecklas!

Kommunens förebyggande insatser är en viktig åtgärd för att undvika social utsatthet, arbetslöshet och sociala klyftor.

Samverkan mellan förvaltningar och externa aktörer har stor betydelse för att invånare i Lidköping ska kunna utvecklas och komma i sysselsättning.

Ett gott liv

Miljöplanen för Lidköpings kommun ska genomsyra verksamheterna. Lidköping ska vara en hållbar kommun där vi värnar tillgång till vatten, grönytor, skogsytor samt ekosystemtjänster. Vi vill underlätta för våra medborgare och företag att göra hållbara val.

Man ska kunna bo och driva företag i hela kommunen. Infrastruktur med vägar, gång och cykelbanor, kollektivtrafik och IT-infrastruktur ska fortsatt utvecklas i hela kommunen.

Upphandling av närproducerade produkter och tjänster ska fortsätta för att bidra till tillväxt

Lidköpings kommun ska erbjuda kultur, fritid och idrottsutbud som är tillgängligt för alla. Vi har många attraktiva frilufts och rekreationsområden som kan utvecklas vidare, de är viktiga för kommunens innevånare och utgör en viktig del för besöksnäringen

Stadskärnan ska utvecklas för att utgöra attraktiva mötesplatser och besöksmål. Detta i samverkan med fastighetsägare, handel med flera. Denna utveckling ska ske med beaktande av Lidköpings mångåriga historia.

Planeringen och utvecklingen av Framnäs fortsätter med badhus och möjligheter för ett hotell med konferenslokaler/kongresshall samt bostäder. Framnäsområdets utveckling är viktig, varav en del är Strandpromenaden med anslutande rekreationsområden som prioriteras!

– – – –

Vänsterpartiet

En tydlig social inriktning syns i förslget. Här finns även förslag att besparingskrav på välfärd- och servicetjänster ska slopas. I stället vill partiet ha extra resurser för detta.

Andra frörslag är utökad hållbarhet i kosthållningen, tydlig politisk inriktning om kommunens grönområden och skogsområden.

En ny förskola i Filsbäck föreslås, och att den kommer med tidigt i planerna.

Förslaget:

Säkra välfärden i kristider

Vänsterpartiet anser att kommunfullmäktige vid junisammanträdet ska fatta en preliminär budget och att kommunfullmäktige i november ska slutligt fastställa skattesats och budgeten för Lidköpings kommunförslaget. Detta med anledning av att budgetförutsättningarna är mycket osäkra avseende skatteintäkter, extrakostnader pga Coronapandemi och att vi först under hösten vet vad statsbidragen ger för effekter. Vi behöver också få konsekvens-beskrivningar av åtgärdsförslagen inom social- och arbetsmarknad innan vi fastställer vilka ramar som denna nämnd har att arbeta efter. Under våren har partiledare och lokala riksdagsledamöter motiverat de ökade statsbidragen till kommunerna med att det inte är läge med att genomföra nedskärningar i äldreomsorg, vård och skola. Trots dessa löften så väljer kommunens majoritet att en lägga budget som kommer kräva ytterligare besparingar inom välfärdens verksamheter. Det är ett måste för våra verksamheter att det finns möjligheter till större budgetjusteringar i höst.

Vänsterpartiets viktigaste satsningarna i vår budget är:

Vi vill minska besparingskraven inom kommunens välfärds- och servicetjänster och tillför därför extra resurser enligt nedanstående beskrivning samt vill öppna upp dörren för ytterligare förstärkningar under höstens budgetarbete Vi vill göra en ramförstärkning till social- och arbetsmarknadsnämnden om 16,75 mnkr för att förhindra nedskärningar samt utveckla familjecentralsverksamheten i Lidköpings kommun. Nedskärningar inom förebyggande arbete kommer leda till kommande kostnadsökningar för kommunen Vi vill fortsätt arbetet med tidiga insatser inom barn- och skola för att kunna förhindra utslagning, psykisk ohälsa och kunna få ett jämlikare samhälle. Vi vill öka anslagen med 2 mnkr under planperioden för att minska barngrupperna inom förskolan likaså 4 mnkr till att säkra verksamheter som barn- och elevhälsan, modersmålsundervisningen och musikskolans verksamhet. Vi vill tillföra 1.5 mnkr för att kunna göra tilläggsköp av den lokala kollektivtrafiken så att vi får med bussturer på kvällar och helger. Insatser som kan bidra till minskad biltrafik och en bättre miljö. Vill utveckla kommunens arbete med miljömärkt och ekologisk kosthållning samt inköp av FairTrade-produkter genom att tillföra servicenämnden 1 mnkr Vi önskar er tydligare politisk inriktning om att säkra Lidköpings stads grönområden och stadsnära skogar. Vi vill skynda på arbetet med att ta fram ett förslag till scenlokal i Lidköping Vi vill tidigarelägga planeringen av en förskola i Filsbäck Vi vill påbörja utredningen om hur det gamla badhuset ska kunna användas i framtiden Vi vill säkra att det nya badhuset får tillgång till badaktiviteter som vattenrutschkana, friskvård och en ökad tillgänglighet för alla besökare.

– – – –

Liberalerna

– Lidköping har alla förutsättningar att bli en bättre stad att bo i, skriver Liberalerna i att förslag. Det gäller oavsett ålder och intresse.

Ett förslag är att utreda om det blir billigare att bygga om det befintliga reningsverket i stället för att bygga nytt. det gamla förslaget om en övertäckning av reningsverket vid Framnäs lyfts fram.

Liberalerna återkommer till sina tidigare förslag om att lösa ekonomin för Social & Arbetsmarknad.

Förslaget:

Liberalerna Lidköping ett steg före

Strategisk plan och budget för Lidköping 2021-2023

Politisk inriktning för Lidköping

Lidköping har alla förutsättningar för att bli en än bättre stad att bo i där vi alla oavsett ålder och intresse finner en trygghet och glädje. Men för att nå dit så fordras en gemensam vision som grundar sig i mer än ett befolkningsmål. Vi behöver även en strategi och handlingskraft för att fortsätta bygga vår gemensamma stad.

Liberalerna har ur den strategiska plan och budgeten brutit ut ett antal områden som vi vill förtydliga eftersom vi anser dessa extra viktiga att strategiskt arbeta för. Vi väljer även att presentera dessa tematiskt.

Med hänvisning till rådande läge och osäkerheter gällande framtiden önskade vi förskjuta budgetarbetet till senare under året då statliga bidrag blivit mer klarlagda. Vi tillåter nu det verkliga resultatet (dvs förutom det hypotetiska utfallet av värdetillväxt på Gullspångskapitalet) gå med ett underskott: Beroende på storleken på statliga medel som senare kommer att tilldelas kommunen kommer vi att ta vara på möjligheten att kunna justera budgeten senare i höst och även under planperioden när vi hamnat i en mer normal planeringsperiod. Skulle resultatet trots utökade statliga medel visa att vår budget har ett underskott är vi inte främmande för att täcka upp detta kapital genom att göra ett uttag från vårt sparade kapital. Det är på så sätt Lidköpingsborna kan få en verklig fördel av att ha ett upparbetat sparat kapital.

Att bo och leva i Lidköping

Bo i Lidköping oavsett ålder:

Lidköping skall vara en kommun som ser till mig som individ och inte som skolelev, idrottsutövare, familjemedlem, företagare eller arbetslös. Vi skall ses som en individ då jag är detta 24 timmar om dygnet oavsett hur kommunen väljer att organisera sig. Som Liberal tror vi på att alla vill väl och har som mål att klara sig själva utan stöd och hjälp men ibland är livet inte lätt och vi kan då behöva stöd och hjälp i olika former. Då skall kommunen finnas där och det är för detta som många känner en mening och stolthet i att vara skattebetalare.

I flera år har majoriteten i Lidköping haft ett starkt fokus på att minska detta trygghetsnät och det kan vi inte acceptera.

Vi vill därför fortsätta den väg vi i motvind envist vandrat i flera år genom att öka anslaget till social och arbetsmarknad. VI ser att det inte bara har funnits ett behov det är även ett som vi ser det tyvärr ökat framtida behov från allt fler. En del av uppdragen nämnden har är efter domstolsbeslut och kan därför inte ifrågasättas eller planeras. Vi vill därför separera budgetramen för placeringar efter domstolsbeslut från övrig verksamhet. Detta för att placeringskostnader inte skall ”äta upp” verksamheten. Placeringskostnader är kostnadsdrivande för nämnden men vi anser trots det att grunden för placering skall utgå från individuellt behov framför skillnader i kostnad. Med detta har nämnden en budget för direkt påverkbara ärenden samt icke påverkbara. Det är fullständigt orimligt att ett ökat behov (och därmed även ökade kostnader) av placeringar för barn skall leda till nedskärningar av annan verksamhet inom det sociala området. Vi ser även att vi måste agera tidigare och proaktivt för att i största möjliga mån slippa framtida mänskliga lidanden och kostnader. VI vill därför lägga ett ytterligare anslag till nämnden för utökning av personal såsom tex. fältassistenter och socialsekreterare.

Liberalerna vill:

· Ge en utökad budgetram för Social och arbetsmarknad

Mina första år i Lidköping:

Möjligheten för mig som förälder att välja min barnomsorg anser vi Liberaler vara en självklarhet för föräldrar och inte något som kommunen skall styra över. Kommunen tar på sig ett stort ansvar när då föräldrar var dag lämnar över sina barn till den kommunala omsorgen och vi anser därför att det behövs mer personal kring varje barn så att alla kan få utvecklas i sin egen tack och känna en glädje tillsammans med andra barn och personal. VI anser även att personalen måste få möjlighet till en bra arbetsmiljö och en än bättre möjlighet att få känna sig stolt över sitt arbete.

Liberalerna vill:

· Öka antalet möjligheter att välja barnomsorg. Privat eller kommunal samt förskola eller familjedaghem

· Öka antalet personal inom förskolan

Mina skolår i Lidköping

Grundskoleåren går inte i repris, vi har en skyldighet att låta varje barn utvecklas i sin takt och skolan skall ha den trygga miljön där detta kan ske. Vi är alla olika som individer och vi måste ha en skola som tar hänsyn till detta och skapar utmaningar för att växa oavsett min inlärningsförmåga. Specialpedagogiskt stöd och speciallärare är oerhört viktiga och jag som elev har rätt till individuellt stöd utan att invänta eventuella utredningar. Varje dag är viktig och tidiga insatser får inte ha några ursäkter för att genomföras.

Gymnasietiden skall liksom grundskolan ske under trygga och inspirerande former. Vi anser att lektorstjänster bör inrättas på De La Gardiegymnasiet. Vuxenutbildning behöver utrymme att växa då vi tror på det livslånga lärandet och fler kommer troligen att frivilligt eller ofrivilligt behöva skola om sig fler gånger i livet och då skall man i så stor utsträckning kunna göra det i Lidköping

Barnkonventionen måste för att få genomslag beaktas i all kommunal verksamhet och vi anser därför att en barnombudsman bör anställas i Lidköping. Ett ungdomsforum bör även införas som kan användas i remissförfanden och som råd inför kommunala beslut såsom exempelvis stadsplanering och inom kultur och fritid.

Liberalerna vill:

· Återinför SkolFam

· Anställa fler speciallärare

· Utöka stödet till skolhälsan.

· Inrätta några Lektorstjänster på De La Gardie gymnasiet

· Inför en kommunal barnombudsman.

Vuxenlivet

För att jag skall kunna leva och trivas i Lidköping fordras bostäder. Vi måste därför via vårt kommunala bostadsbolag bygga fler lägenheter då kön i dagsläget är allt för lång. Det måste även finnas fler inflyttningsklara tomter.

Tillgången på dricksvatten är ett grundläggande behov och måste säkras upp för Lidköpingsborna. Vi vil därför snabbutreda var och hur ett extra vattenintag kan skapas.

En mycket känslig fråga men som vi som ansvariga politiker måste tillåta oss att analysera är ifall det är praktiskt och ekonomiskt motiverat att bygga ett helt nytt reningsverk utanför Lidköping. Mycket har hänt sedan beslut togs om att planlägga det nya reningsverket. Något som har stor påverkan och som har ändrats är att behovet av en större anläggning kraftigt har förändrats samt att våra grannkommuner tydligt sagt att de ej är intresserade att köpa in sig. Genom att återigen se på alternativet att renovera upp befintligt reningsverk. För miljö och inte minst för att ej begränsa eventuellt kommande byggnationer i områden finns möjlighet till övertäckning. Vi anser att vi är skyldiga kommande generationers skattebetalare i Lidköping att med all ny fakta ompröva de ekonomiska kalkylerna samt nyttan med att bygga helt nytt.

Liberalerna vill:

· Utöka takten på bostadsbyggnation och färdigställande av byggklara tomter i Lidköping

· Snabbutred hur dricksvattenförsörjningen kan tryggas genom att skapa en reservvattenintag.

· Utred nytta samt kostnader med renovering alternativt nybyggnation av nytt reningsverk baserat på minskat kundunderlag och ändrade förutsättningar.

”På äldre dar”

Som äldre i Lidköping måste jag känna en trygghet och en stolthet över min stad. Jag har varit skattebetalare under många år och är det än i dag så service och omsorg skall vara av högsta klass. För att säkra upp detta och skapa en valmöjlighet för mig att få det som jag vill ha det och inte såsom kommunen vill ha det vill vi införa LOV ( lagen om valfrihet) även i Lidköping.

Hemtjänsten kombinerat med trygghetsboenden är oerhört viktigt och det är något vi vill fortsätta bygga ut.

Liberalerna vill:

· Inför Lov inom äldreomsorgen i Lidköping (Lagen om valfrihet)

· Bygg ut med fler trygghetsboenden.

Fritiden

Liberalerna har sedan 90-talet försökt att få till en scen i Lidköping och vi anser att nu är det på allvar dags att ta tag i saken. Vi avsätter därför pengar i driftsbudgeten för att utreda hur en Inomhusscen i Hamnstadsområdet skulle kunna gestaltas och kosta. Vi ser framför oss en scen med Vänern som bakgrund samt något som hälsar besökare välkommen till Lidköping via sjövägen.

Vi ser även att gästplatser för båtbesökare kan iordningställas längst med västra infarten i Lidan fram till Järnvägsbron.

När det gäller det badhus Liberalerna länge velat bygga i anslutning till Vänern och i anslutning till Framnäsbadet ser vi att byggnationen kan genomföras med investering från Gullspångskapital istället för att låna upp till investeringen. Detta skulle medföra en lägre verklig driftskostnad och därigenom säkrar vi upp en lägre entréavgift. Vi anser även att ett nytt badhus skall byggas i anslutning till befintligt utebad för att kunna nyttja befintlig bassäng samt ge möjlighet till strandbad, inne bad och utebad på samma plats. Öppna upp inhägnaden för utebadet och ta enbart entré för de som vill nyttja inomhusbad. Detta skapar ekonomiska fördelar samt kan ge en bad och fritidsupplevelse som gynnar både Lidköpingsbor och turism.

Liberalerna vill:

· Starta en utredning gällande en innomhusscen i Hamnstadsområdet och gärna vid farleden in i Lidköping

· iordningställ gästbåtplatser i Lidan på norra sidan av Järnvägsbron

Näringslivet i Lidköping

Ett blomstrande och välmående näringsliv är grunden för vår framtida välfärd. Vi kan inte vare sig skatteintäkter till vår kommunala verksamhet eller omsorg och stöd till de som behöver om det saknas arbetsplatser till våra kommuninvånare. För att trygga och generera detta fordras än bättre kommunikationer till och från Lidköping samt ett näringslivsklimat som når nationell topprakning. Handeln är en mycket stor näringsgren och här måste kommunen tillsammans med näringslivet konstant skapa förutsättningar för såväl lokala handlare som externa varuhuskedjor att ha miljö och aktiviteter som lockar kunder till affärsområden.

Liberalerna vill:

· Starta ett utvecklande samarbete mellan högskolorna i Skövde samt Trollhättan, Campus, Tillväxt Lidköping, ITM ett forum för tillväxt, utbildning och forskning för att stödja våra lokala företag till utökade marknadsandelar.

· Starta under sommartid upp trivsamheter i centrum på onsdagskvällar för att förlänga torghandeln med musik och underhållning. Ett levande handelscentrum.

· Förenkla och se över kommunala avgifter för företagare så att de stödjer goda företagare och bidrar till företagsamhet.

Miljö

Liberalerna vill stödja och stötta forskning och initiativ som leder till miljöförbättringar genom innovationer. Detta ser vi skall gälla även i Lidköping. Som angränsande kommun till Vänern som är Sveriges största färkvattenkälla har vi ett ansvar att tillse att närmiljön är bäst tänkbara. Genom att te.x satsa kommunala medel på att bygga ut ladd infrastruktur för elbilar både i kommunen men även skapa möjligheter att så många som möjligt kan ladda i hemmiljö skyndar på ett utbyte till mer miljövänliga bilar. Här vill vi att Lidköping skall vara ett föredöme. Vattenkvalitén i Vänern är inte bara viktig ur miljösynpunkt den är även en stor näringskälla för många företagare och där måste vi än bättre agera tillsammans med övriga kommuner kring Vänern för att få Vänern så giftfri som möjligt.

Liberalerna vill:

· Utöka kraftfullt den kommunala laddinfrastukturen för el bilar samt möjligheten till laddning i hemmiljö.

· Utöka arbetet för en giftfri Vänern.

– – – –

Moderaterna

Partiet vill avsätta 75 miljoner för ombyggnad av rondellerna vid Ågårdsbron, samt bron. Detta för att få bort en trafikpropp.

Vidare vill man ha en fond på 20 miljoner kronor för landsbygdsutveckling.

Moderaterna vill se byggkranar i Lidköping, och särskilt i Hamnstadsområdet.

– Vårt fokus är framtidssatsningar!

förslaget:

Inledning

Världen förändras, och det fort. Corona har slagit till och mycket har förändrats. Då gäller det att kommunen står starkt och stabilt, och fortsätter vara en motor för lokal utveckling. Om kommunen axlar sitt ansvar som fungerande motpart mot näringslivet, som fortsätter skapa vägar från utanförskap till arbete och som investerar i framtiden kommer det fungera. Alla har ett ansvar, Lidköpings kommuns största ansvar är framtiden.

Lidköpingsmoderaterna lägger i denna budget fokus på framtidsinvesteringar. Framtidsinvesteringar som skapar tryggare barn, bättre företagsklimat och en mer levande landsbygd, bättre trafiksituation och fler bostäder som går att bo i. I Coronatider krävs modiga politiker som vågar lyfta blicken, och investera i framtiden.

Framnässtaden

Vi lägger vårt fulla fokus på att få fart på Framnässtaden. Lidköping behöver fler byggkranar nu, inte vänta ytterligare massa år på en Hamnstad som aldrig kommer igång med frågor som reningsverkets vara eller icke vara. Vi väljer därför att flytta fram investeringsbudgeten för reningsverket, tills vi kan ta del av en helhet. Det är dessutom många år sedan investeringsbudgeten togs, och kostnaderna för byggnationen bör därför ha ökat. Vi avsätter 55 miljoner till att få fart på Framnäsområdet och skapa trivsamma miljöer. Dessa pengar ska också täcka området runt omkring nya badhuset. Vi vill ge Näringslivsfastigheter i uppdrag att säkerställa ytterligare mark till campingen i området. Badhuset finansieras efter tidigare förslaget, vi ser gärna privat drift av café och gym. För oss är Framnässtaden det självklara valet för att få igång bostadsbyggande på höjden i ett strandnära läge i nutid. Vi finansierar också fullt ut detaljplan 2 och strandpromenaden. Att återerövra området till Lidköpingsborna är av största vikt för Lidköpings framtid. Moderaterna har drivit frågan om Framnässtaden läge, och börjar nu se resultat med intresse från många parter. Sammanlagt budgeterar vi över 650 miljoner kronor i området. Nästa resultat vi vill se är byggkranar och nya bostäder som växer fram.

Leva i kommunen

Som företrädare för Lidköpingsborna är det viktigt att ta till sig invånarnas åsikter om framtiden. Vi har därför valt ut 3 avgörande framtidsfrågor och prioriterat dem i budget. Vår första prioritering handlar om trafiken på ringleden. Under delar av dagen stannar trafiken nästan upp helt. Vi har därför avsatt 75 miljoner för åtgärder kopplade till Ågårdsrondellen och Ljunghedsrondellen samt bron där i mellan. Vi vill med dessa pengar göra som flera andra kommuner gjort sista åren. Vi vill finansiera åtgärderna till 100% och således gå direkt till verkstad trots att det är trafikverkets väg. Pengarna ska gå till åtgärder som ökar flödet och motverkar köer. Möjligheten till cykel och gång över Lidan måste samtidigt säkerställas.

Lidköping består av mer än centrum, och vi måste få en större spridning av våra investeringar. Vi avsätter därför 20 miljoner i en investeringsfond endast för landsbygdsutveckling. Pengarna bygger på att de lokala landsbygdsråden ska arbeta fram förslag och alternativ till drift. Men där kommunen kan ta hela eller delar av investeringen. Pengarna ska tydligt prioriteras till saker som är till glädje för barn och unga eller leder till ökad besöksnäring.

Moderaterna har över tid varit ganska kritiska kring insatserna med försök till minskade barngrupper och lägger därför i sin driftbudget 10 miljoner extra per år. Detta ska leda till att fler förskolor öppnas och att Lidköpings barn fördelas på fler förskolor. Förskolorna får gärna byggas av privata, men hyran betalas med utökade driftmedel enligt budgetprioriteringen. Enligt uppgifter från barn och skola skall där inte förekomma någon personalbrist, utan åtgärden kan fokuseras helt till minskning av barngrupperna.

Ekonomi

Corona ställer till med många problem, och Lidköpings kommuns ekonomi är inget undantag. Vi ser minskade skatteintäkter och en arbetslöshet som ökar. Där utöver en minst sagt svajig aktiemarknad som med de nya redovisningsreglerna gör det hela än mer svårhanterat. Vår grundlinje var att ta ett budgetbeslut i höst när vi ser vart omvärlden och den lokala delen av ekonomi tar vägen, istället för nu. Vi anser därför att det oavsett bör tas en ändringsbudget i höst, när vi ser hur skatteprognoserna rör sig.

Omvärlden kräver att vi förändrar. Lidköping behöver en utvecklad arbetsmarknadspolitik där vi gör allt vi kan för att Lidköpingsbor som kan jobba, har ett jobb att gå till. Moderaternas förslag har varit många, responsen mindre. Vi kommer därför driva fråga om en jobbdeal, där vi genom ändrade arbetssätt och mer fokus på att de som kan ska arbeta.

Lidköpings företagsklimat fortsätter rasa även 2020. Det är bara att konstatera att detta är ett misslyckande. Vi kräver nu åtgärder i bred front med 1 miljon per år för att få ytterligare fart på arbetet. Vi vill att servicenämnden och samhällsbyggnad tar nämndbeslut om att upphandla delar av verksamheterna med start 1 jan 2021. Många företagare har starka åsikter kring de bemötande de möter av kommunen. Vi kan allt för ofta konstatera att det stämmer. Därför krävs att samhällsbyggnad tydligt formulerar mål kring bemötande, och varje dag arbetar med att nå dit.

I vår budget följer vi inriktningsbeslutet, och lägger där utöver 2 riktade effektiveringar på sammanlagt 37 miljoner per år. 7 miljoner per år minskar vi på kommunstyrelsens verksamheter, där vi bland annat styrka kontot till förfogande. Detta gör att större krav ställs på politiken kring följsamhet och planering. Där utöver lägger vi ett effektiviseringskrav riktat mot administration och representationskostnader. 2015 fastslogs av Aftonbladets granskning att Lidköping hade Sveriges 7e högsta representationskostnad per invånare av de 290 kommunerna. Totalt 16,9 miljoner kronor.

I Coronatider kommer det krävas att vi har ordning på budgeten men ändå ekonomiskt har förmågan att investera i framtiden. Detta är inte lätt, med absolut nödvändigt.

– – – –

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraternas förslag anges i tabellform i antal kronor som flyttas mellan konton och som minskas/ökas.

I förslaget framgår att kommunstyrelsens konto liksom Samhällsbyggnadsnämndens ska minskas betydligt och att Serviceförvaltningen, Barn & skola, Social & arbetsmarknad samt Kultur & fritid ska få utökningar.

Sverigedemokraternas förslag kostar mer än utgångslägets Dessvärre framgår inte i förslaget hur man vill att resurserna ska användas översiktligt – alltså med politisk inriktning. Men det förslaget behöver inte komma förrän i mitten av juni då kommunfullmäktige ska fatta beslut.