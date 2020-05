Vänerns yta sjunker snabbt

Publicerad fredag, 22 maj 2020, 07:46 av Björn Smitterberg

På en vecka har Vänerns yta sjunkit 5 centimeter och på kort tid 43 centimeter. Tappningen till Göta Älv har minskats drastiskt för att få stopp på sänkningen.

Mätningen gjordes på torsdagen – inga uppgifter för fredagen finns. Ytan var då 44,69 meter över havets yta och mycket nära det normala för maj månad – en nivå som om den underskrids kan påverka för badliv och båtliv.

Till Lidköpings hamn väntas under lördagen ”Eken” med last från Rouen i Frankrike.

På måndag väntas ”Wilson Brügge” närmast från Kristinehamn, samt ”Bon Vivant” med last från Rotterdam.