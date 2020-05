Tore Sahlström på tomt marknadstorg

I år blev det en anpassad vårmarknad i Lidköping

Publicerad fredag, 22 maj 2020, 12:06 av Tore Sahlström

En av årets stora begivenheter på Nya Stadens Torg brukar vara den årliga vårmarknaden.

Marknaden har kommit i kläm. I år ser själva klämdagen lite annorlunda ut på grund av den rådande pandemin. Det brukar under alla år vara en livlig kommers på torget med artistunderhållning och andra jippon under själva marknadsdagen.

I år gapar torget helt tomt, men istället har affärerna i år spridit ut sina erbjudanden under hela den gångna veckan fram till lördag.

I år har det även förekommit filmade modevisningar. Flera butiker hade i år dragit ut sina marknadserbjudanden utanför sina butiker.

En affär som var i full färd med att, köra ut sina marknadserbjudanden på gågatan var Asplunds där försäljerskan Lena Andreasson, såg fram emot en liten annorlunda vårmarknad.

Vårmarknaden härrör sig ända tillbaka till 1975 och, många Lidköpingsbor brukar ta ledigt från sina arbeten för att, ta sig en tur till torget.

Marknadsgeneralen 2019!

Marknadsgeneralen 2020

På torget denna fredag var det ovanligt tomt och lugnt, och marknadsgeneralen Thomas Karlsson fick i år en lugn marknadsmorgon. Han brukar vara framme på torget under vårmarknaderna redan vi 5-6 snåret för att se till att, är klart inför marknaden. Thomas berättade att, det kanske kan bli en höstmarknad istället, men det är inget som, är bestämt tillägger han. Allt beror på Corona och dess fortsatta härjningar. Inför årets vårmarknad var mycket redan bestämt innan pandemin började men, man hade inte hunnit boka några artister. I år skulle det ha blivit lite förändringar med placeringar av salustånden beroende på gatuarbetena på torget och, även scenen skulle bytt plats berättar, Thomas Karlsson.

Det återser och se om, den sedvanliga vårmarknaden övergår i år till en höstmarknad på det då färdiggjorda torget framåt höstkanten.