Tore Sahlström om idrottsplatser och idrottsföreningar som inte finns:

Tre nedlagda föreningar inom 2,5 mils radie

Publicerad fredag, 22 maj 2020, 08:37 av Tore Sahlström

Denna vecka tänker jag berätta om tre nedlagda idrottsföreningar inom ett litet begränsad område. De tre föreningarna som, samtliga bildades 1940-talet är Kristinedals IF, Härjevads BK och Uvereds IF. Härjevads BK startade visserligen sin klubb 1932 men verksamheten lades ner 1937 tills man 1947 påbörjade en ny epok. Den som har varit mig behjälplig med fotbollsfakta och, gamla lagbilder har varit den forne Salebyspelaren Leif-Ove Gustafsson och som, även har lirat en kort tid som pojklagsspelare i Härjevads BK.

Det är inte lätt för en skribent som, har sin uppväxt på berget Kinnekulle att, hitta rätt på alla småvägar ute på Salebyslätta. Tack vare tillmötesgående ortsbor har jag till slut hittat platserna.

Kristinedals IF (1947-1955)

Den första föreningen av de nedlagda klubbarna som jag försökte hitta var Kristinedals IF.

Vid framfartsvägen till fabriken står Kent Christensson och sågar bort grenar. Han visar mig vad som en gång var Kristinedals IF fotbollsplan och pekar ut över ett mäktigt rapsfält.

Kents pappa Hilding var en av de som var med och bildade föreningen. Föreningen bildades 1947 efter andra världskrigets slut. Det fanns gott om arbetare vid fabriken Kristinedal som mest hade 182 personer anställda.

Kristinedals IF började spela fotboll på en plan som låg vid Björkbackens gård. Här blev det spel i två säsonger som tidigare hade varit en klövervall och som fick namnet Snipen. Fabriken upplät senare mark till en ny fotbollsplan med godkända mått. Denna invigdes 28 juli 1950.

Kristinedals IF började spela i Lidköpingsserien och de sista åren deltog laget i Varaortens serie. Eftersom fabriken ingick i en företagsgrupp så kom det vid behov arbetare från andra orter till fabriken i Kristinedal. Två duktiga spelare som kom till fabriken från Halmstad BK var Kalle Bengtsson och Gunnar Karlsson (även tränare).

Vid varje match var det en stor supporterskara som hejade på. De flesta var arbetare som kom från fabriken. Närheten till Flian gjorde att många bollar hamnade i ån. Det sista året 1955 uppmärksammade Expressen Kristiendals IF sista resultat där siffran 16 blev ett rött skynke. Laget hade spelat 16 matcher släppt in 116 mål och gjort 16.

Kristinedals IF anlade även dansbana i Ragnar Johanssons äng och det blev en betydelsefull inkomstkälla för klubben. Här på dansplatsen kunde det dansas till Cool Candys och dåtidens populära artister som exempelvis Lasse Lönndahl.

Många av klubbens spelare jobbade på Kristinedals fabrik men när fabriken avvecklades 1955 försvann också fotbollsklubben. Även dansbanan vid Björkhaga fick stryka på foten.

Härjevads BK (1932-1937 och 1947-1953)

Nästa idrottsplats, där Härjevads BK hade sin fotbollsplan, var det lite svårare att hitta. Stannar en bit från Härjevads kyrka där några håller på och lägger om ett tak. En av dessa, Leif Samuelsson, berättade att, han hade en tavla med hans gård Höjen där Härjevads fotbollsplan och lite av omklädningsrummet syns. Jag följer med Leif in i hans boningshus och här hänger hans tavla på gården och längst upp till vänster kan man se fotbollsplanen.

Leif var vänlig och visade var fotbollsplanen låg och berättade att han som sjuåring var och tittade på fotboll här. Leifs bror som var äldre har spelat i Härjevads BK under ett antal år.

Första matchen som spelades för Härjevad var mot Täng som man förlorade med 1-0.

År 1933 fick klubben tillgång till en plan på Nordhalla där det spelades matcher mot Trässberg, Järpås och Jung:s B-lag.

Spelarna i Härjevad låg några steg efter i utvecklingen efter de andra A-lagen och något ordnat seriespel förkom inte.

Härjevads BK (vit tröja och gröna byxor) Stående fr.v. Rudolf Lundqvist, Yngve Ljung, Lars Karlsson, Arne Larsson, Olle Svensson, Axel Svensson, Bertil Gustavsson, Nils Högberg.

Knästående fr.v. Harry Gustavsson, Ingvar Svensson, Ingemar Happe, Börje Larsson, Inge Svensson.

Fyra år senare kunde klubben hyra en fotbollsplan på Närefors egendom som låg i Uvered på andra sidan Lidan. Arrendebetalningen för planen gjordes genom dagsverken i höbärgningen och under höstskörden. I Härjevad fanns inte tillgång landområde hos de markägare som tillfrågades. Man fick svaret ”Mina marker är ej till sådant ändamål-jag anser att sparka boll ej är till någon nytta”.

Efter att med växlande framgångar deltagit i pokalserien lades verksamheten ned 1937. Senare hade attityden ändrats och 1947 fick man arrendera en bit mark vid Lars-Larsgården vid Härjevads mejeri till en kostanad av 100 kr/år.

Många lass sand kördes från allmänningen vid Hulan och blandades ut med leran. Nu hade föreningen återuppstått efter att i några år legat i träda. Härjevad BK spelade i centralserie för att sedan komma upp i Nordvästra Götalandsserien.

På den tiden inleddes seriespelet på hösten och avslutades på våren.

År 1952 hade medlemstalet minskat och föreningen avvecklades idrottsligt 1953.

Föreningens färgstarkaste spelare var bröderna Harry och Bertil Gustavsson samt tvillingbröderna Stig och Sixten Svensson. Tvillingbröderna Svensson spelade vidare senare i Järpås IS. Saleby IF arrenderade fotbollsplanen 1962 av Härjevads BK för seriespel och träningsmatcher. Efter 1967 har ingen verksamhet förekommit på Härjevads idrottsplats som, i nutid består av åkermark. Härjevads BK hade även ett bandylag en säsong och spelade på Lidans is. Åtta matcher och bara förluster.

Uvereds IF (1940-1948)

Uvereds IF bildades 1940 och föreningen spelade i Varaserien t o m 1946.

I början av 1940-talet spelade föreningen vid Närefors egendom där även tidigare Härjevads BK höll till. Efter några år flyttades idrottsplatsen till Stommen vid Uvereds kyrka. Här användes statarstugan för ombyte.

Lagbild från Uvereds IF tagen på 1940-talet.

Stående från vänster Axel Svensson, Lars Karlsson, Olle Svensson, Birger ( Bigge) – efternamn ej känt, Sven-Erik Johansson och Tage Karlsson.

På knä: Lennart Barkin, Ivan Högmark, Egon – ej känt efternamn, Sture Karlsson och Harry Johansson.

Föreningen hade en kort aktiv period då, man avvecklade föreningen 1947. När Härjevads BK återuppstartade sin verksamhet på nytt valde många spelare i Uvered att spela i Härjevad. Bland annat de lokala stjärnorna bröderna Axel och Olle Svensson. Andra spelare i Uvered valde att lira i Jungs IF.

Uvereds idrottsplats låg utefter vägen mellan Brokvarn mot Järpås i närheten av Stommens egendom. Idag är det en åkermark över hela området.

________________________________

