​Ramslökens dag blir Ramslökspromenad

Publicerad tisdag, 19 maj 2020, 12:49 av Redaktionen

– Att samlas och fira ramslöken under en dag är under rådande omständigheter är inte möjligt vilket innebär att vi väljer att genomföra detta evenemang på ett annorlunda sätt i år. Det blir istället en digital tipspromenad i Munkängarna på Kinnekulle. Via appen GPS Quiz kan man gå en promenad med start på Munkängarnas parkering och uppleva ramslöken samtidigt som man svarar på frågor. För att ändå på ett litet sätt stötta näringen i dessa tider så finns det fina priser i form av presentkort från några av Kinnekulles restauranger och caféer i potten!

– Det känns väldigt roligt att på åtminstone något sätt uppmärksamma ramslöken och ge boende i närområdet möjlighet att uppleva Munkängarna samtidigt som de kanske lär sig något nytt om både ramslöken och Kinnekulle”, säger destinationsutvecklare Elin Sjöstedt.

Tipspromenaden finns tillgänglig från den 27 maj kl. 10.00 och man har sedan möjlighet att gå den när man vill under kommande två veckor, det vill säga fram till och med den 10 juni. Passa gärna på att besöka områdets caféer, restauranger och butiker samtidigt. Samtliga har anpassat sina verksamheter efter rådande riktlinjer och erbjuder till exempel möjlighet till take away. Till sist är det som alltid i dessa tider viktigt att komma ihåg att hålla avstånd samt hålla sig hemma om man känner sig krasslig.