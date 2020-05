3:e artikeln om kolerapandemin i Lidköping:

”Heder åt Fruntimmersföreningen!”

Publicerad måndag, 18 maj 2020

Alf Johansson, som är idog forskare i Lidköpings historia genom att sammanställa tidningsartiklar, kommer här med sin tredje – av fyra – artikel om när koleran slog till mot Lidköping på 1800-talet – med betydligt värre resultat än vad vi sett under corona-krisen hittills.

Kolerautbrottet 1853 – ett bortglömt kapitel i Lidköpings historia, del 3

Sammanställt av Alf Johansson

Som jag redovisade i del 2 av denna sammanställning om kolerautbrottet 1853 i Lidköping, kom många barn att bli föräldralösa genom kolerans framfart. Så blev ju provinsialläkaren Frykmans fyra söner föräldralösa. Hans hustru hade dött redan 1850. Frykman tillhörde dock de välbärgade i samhället och lämnade ett stort arv efter sig.

För många andra föräldralösa barn var situationen sämre och de kunde betecknas som ”wärnlösa”.

I J. Aléns bok Lidköpings kommunala historia Från mitten av 1800-talet till nuvarande tid utgiven 1951 kan man under rubriken Samhällets barnavård bland annat läsa:

”Redan under forntiden tog man sig an barn, vilka förlorat sina föräldrar och underhöll dem i barnhus. Under medeltiden tjänstgjorde kloster och helgeandshus såsom vårdanstalter för värnlösa. När Magnus Gabriel De la Gardie inrättade barnhus i Lidköping, hade han alltså gamla förebilder att gå efter.”

Man kan också läsa, att verksamheten vid Lidköpings barnhus avvecklades under 1820-talet. Barnen ”hade nu utackorderats mot betalning för vård, föda, kläder och uppfostran till fosterföräldrar inom staden och på landet”. Men när barnen hade fyllt 16 år fick de klara sig utan underhåll.

När antalet föräldralösa barn på grund av koleran växte, räckte fattigvårdens resurser inte till. I Lidköping tog i det läget mamsell Charlotte Påhlman därför initiativ till att bilda Lidköpings Fruntimmersföreningen för barnavård. I Lidköpings nya Tidning (LnT) den 15 oktober 1853 kunde man läsa:

”Som de allmänna fattigmedlen på långt när icke förslå till de många opåräknade utgifter, som äro en sorglig följd af kolerans härjande härstädes; så har under weckan, dels en lista cirkulerat, på hwilken blifwit tecknade bidrag till wärnlösa barns underhåll i allmänhet, dels ock en fruntimmersförening bildats, som nu genast och fortfarande har för afsigt att taga hand om ett större antal flickor af de nu föräldralöse, hwilket sednare utförligen inhemtats af följande tillhandakomne uppsats.”

Uppsatsen i fråga var skriven av Charlotte Påhlman och den var också införd i tidningen:

”Hwarje christligt sinnad menniska, som gjort sig närmare bekant med tillståndet här i staden under denna hemsökelsens tid, måste djupt bedröfwas i medwetandet af all den lekamliga och andeliga nöd, som här finnes. Att fullkomligt afhjelpa denna nöd skall wäl aldrig lyckas; men att förekomma, mildra och förminska densamma, så långt man förmår, det är en christens pligt och bör derföre äfwen wara hans förnöjelse. Det är härför, som jag och några med mig likatänkande fruntimmer welat bilda en förening, hwilken har för afsikt att af de nu föräldralöse blefne utwälja, bland de nödställde, 8 flickebarn, dem wi redan beredt ett hem hos ett par wältänkande makar, hwilka undanbedt sig all ersättning för deras beswär och hos hwilka wår mening är, att de skola wårdas, födas, klädas och för öfrigt christeligen uppfostras, intilldess de kunna förskaffa sig eget bröd.

Wi ha noga besinnat, att detta är ett djerft företag, då wi ha så ringa tillgångar; men wi weta , att Gud är rik och förmår gifwa mycket genom ädla menniskor. Af allmänna fattigmedlen hoppas wi wäl få något till understöd; men detta kan icke bli annat än högst otillräckligt. För en del af återstoden nödgas wi anlita wälgörenheten, så wäl nu, som ock säkert framdeles; anhållande wi ödmjukligen, att de barnwänner, inom eller utom detta samhälle, hwilka wilja och kunna understödja föreningens afsigter med penningar, matwaror, säng-, linne- eller klädespersedlar, eller hwad helst behöfligt wara kan, wille godhetsfullt wända sig till undertecknad, som, å föreningens wägnar, med största tacksamhet emottager äfwen de ringaste gåfwor och för detta ändamål träffas hemma alla söckendags förmiddagar”.

Tidningsredaktionen konstaterade samtidigt:

”Lidköpings samhälle bör känna sig mycket mera tacksamt för Fruntimmersföreningen här ofwan uttalade beslut, som till Redaktionens kännedom kommit, att en af Föreningens medlemmar, redan innan Föreningen hunnit bilda sig, på egen bekostnad låtit utackordera ett af de moderlösa barnen. Heder åt Föreningens ädelmodiga beslut och framgång åt dess framtida sträfwanden! Wi twifla ingalunda på att en så god sak i så goda händer skall lyckas.”

Denna fruntimmersförening lyckades på olika sätt få in pengar och förnödenheter och efter det första årets verksamhet kunde man i LnT den 16 december 1854 redovisa en inkomst av 1818 riksdaler och 34 skilling. Man hade också fått in en ansenlig mängd gåvor in natura, gåvor till den syförening som hade bildats av föreningen och gåvor till en ”exposition” med följande auktion, som hade avhållits den 19 december 1853. Auktionen inbringade 929 riksdaler och 24 skilling.

Charlotte Påhlman beskrev då också föreningens dittillsvarande verksamhet i en ny ”uppsats”:

”Det war wid mediet af Oktober månad sistl. år, under kolerans skoningslösa härjande härstädes, som Lidköpings Fruntimmersförening för barnwård bildades. Föreningen hade ingenting att börja med; men de wärnlösas antal war för stort och de allmänna fattigmedlen otillräckliga, att icke hwar och en skulle göra, hwad han förmådde, till nödens lindrande. Föreningen hörde sig derföre om efter rum och wälwilliga wårdare, och tillkännagaf sedan sin afsigt att af de föräldralöse och mest nödställda upptaga 8 Flickebarn till wård och uppfostran, i hopp och bön till en allgod Gud och medlidsamma menniskor om behöfligt understöd. Och understöd har blifwit lemnadt, frikostigt utöfwer all förwäntan. Fattigwårdsstyrelsen gick willigt in på att af allmänna fattigmedlen årligen bestå 25 Rdr Rgs till hwarje barn. En Exposition föranstaltades, som inbragte icke mindre än 929 Rdr 24 sk. ”En liten Tröstebok för Bedröfwade sjuke och Döende,” mästerligt öfwersatt från Tyskan af en Församlingsbo och skänkt till Föreningen, som låtit trycka den samma, har, med afdrag af tryckningskostnaden, redan inbragt 83 Rdr 36 sk., ehuru mer än halfwa upplagan ännu är osåld. En Syförening, bestående af 30 bland Stadens Fruntimmer, sammanträde en eftermiddag i hwarje wecka, under sistl. winter och wår, och arbetade till förmån för de fattige barnen. För öfrigt hafwa enskilda personer, så utom som inom Församlingen lemnat rika bidrag i penningar och naturprodukter; hwilket allt bäst inhämtas af nedanstående specifika redowisning. För allt detta, liksom ock för all annan bewisad wälwilja, såsom t. ex. lokalers upplåtande till Expositionen och Syföreningen, tullfri förmalning af säd, kostnadsfri tryckning af annonser o. s. w., känner sig Föreningen manad till den förbindligaste och warmaste tacksägelse. Hos ett aktningswärdt Borgarefolk, till hwilket Föreningen står i stor förbindelse för dess beredwillighet att emottaga barnen i den hårda tiden, har Föreningen, med en del av de influtne medlen, ett helt år låtit wårda, föda, kläda och christligen uppfostra 6 minderåriga Flickor, den äldsta på 10:de och den yngsta på 3:dje året, när de mottogos. De hafwa allesamman artat sig bättre, än man kunnat förmoda, då man wet, huru de förut blifwit uppfostrade.

Ifrån den 18 sistl. Okt., då det 2:dra uppfostringsåret ingick, och tills widare har Föreningen anförtrott nämnda 6 Barn t undertecknad, som för ändamålet hyrt 2:ne rum och kök för godt pris. Sedan dess har en 7:de Flicka redan blifwit upptagen och den 8:de torde inom kort blifwa det. Herran gifwe, af sin nåd, framgång åt hela företaget, hädanefter såsom hittills. Lidköping den 12 December 1854. Å Föreningens wägnar: Charlotte Påhlman.”

Lidköpings Fruntimmersförening för barnavård kom att fortsätta sin verksamhet i nästan 25 år. I Aléns bok kan man under rubriken Charlotta Påhlmans barnhem läsa:

”I februari 1878 lät folkskollärarinnan Carolina Wennerberg till stadsfullmäktige ”för kännedom” meddela, att hon till kyrkorådet överlämnat de kvarvarande tillgångarna efter ett av Charlotta Påhlman inrättat och underhållet barnhem, som sedermera av brist på medel måst nedläggas.”