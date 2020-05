Privatannonserna – annonsera gratis

Publicerad lördag, 16 maj 2020, 13:53 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt. En vara per annons. En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

16 maj

Säljes

Altanstaket

av lärkträ. Oljat med brun brytning

1 st 180×180 cm

2 st 180×100 cm

Stolpar 10×10 cm

Pris 800:-

070-5850217

15 maj

Säljes

Cykel

Cykel 1950-tal. 1000 kr. Punka på framhjul. Annars renoverad och går som en klocka, orginalås med nyckel finns!

Sms:a 076292-6153

14 maj

Säljes

Cykel

Dock punka på bakdäcket. Ingår orginal framdäck. Vet ej om det är pyspunka på det. 600 kr. Billigare vid snabbaffär.

Sms:a 076292-6153

Säljes

Akvarell

”Midnattsolen” 400 kr. (Av I Gustavzon)

070-3918492

13 maj

Säljes

Akvarell

”Smygehuk” inramad. 500:- Finns i Lidköping. Säljes av upphovsman.

070-3918492

Säljes

Frack

med svart väst och 2 par byxor, storlek 56? Passar till 186 cm lång person. Pris 400 kr.

070-5696618

Önskas köpa

Leksakskök

070-7593604

12 maj

Säljes

Taklampa

I tjockt vitt mönstrat glas. 80 kr. Finns i Lidköping

0706-704952.

Säljes

Rörstrandsporslin ”Gröna Anna”

12 Kaffekopp med fat, 10 Tallrik, 11 Assietter, 10 Djup tallrik, 1 Gräddkanna, 1 Bricka i plåt . Pris för allt 1100 k



Säljes

Snurrstolar

2 st snurrstolar i skinn 50 kr/st

Tel: 0705-669371

11 maj

Säljes

Takräcke

Takräcke passande till railers 5-6 cm. Obetydligt använt. Nypris 1 395 kr säljes för 500 kr.

0768-430448

Säljes

Gasolflaskor

Har två st gasol flaskor, den mindre P6 är full och säljes för 400kr. Den andra i aluminium, och är halvfull med gasol, säljes för 800kr. Jag behöver bara en, så en ska säljas. Finns i Lidköping.

Tel: 0768-481919 Epost: johanbassman(a)hotmail.com

10 maj

Säljes



Cykel

Vit damcykel säljes. 3 växlar och cykelkorg. 300 kr.

6 maj

Säljes

Markis

utfall 2,5m, bredd 3,6m Pris 1.800 kr

5 maj

Säljes

Rörstrands samlartallrikar

6 st felfria. Pris 550 kr

0734-43 20 99

4 maj

Önskar

Hyra

Lägenhet. Söker fräsch och modern 2:a att hyra. Kvinna på 50+. Ensamstående utan barn. Tyst och skötsam. Rök- och djurfri. Bra ekonomi. Svara med information såsom adress, våning, hyra, inflyttning, etc.

annonseringskonto(a)gmail.com

Säljes

Musse-serviser

10 set med Musse mugg, assiett, underlägg samt ”sked” i fint skick. (totalt 40 artiklar) 500 kr för allt.

3 maj

Sökes

Betong/stenplattor



minst 30x30cm.

Skänkes

Bokhylla

Tel 070-3580656

2 maj

Säljes

Fåtöljer





2 fåtöljer/stolar vitt avtagbart tyg. 400 kr. Finns i Lidköping.

Säljes

sommardäck

185/60 R15 har suttit på en Clio-06, 800 kr

Tfn 0763-21 98 81

1 maj

Säljes

Trädgårdsbord

vit melerad , massiv skiva ”nonwood” , ben av tjock plast , tungt och stabilt, mått: 165 x 95 x 73 säljes för 300kr

29 april

Säljes

Soffa





2,5-sitssoffa i rött tyg. 185 cm lång. Pris 300:-. Finns i Lidköping

28 april

Säljes

Åkgräsklippare



Stiga Villa Åkgräsklippare något defekt Pris: 750 Kronor

Säljes

Oljemålning

på duk, ”fruktstilleben”/krus”. 650:-. Fínns i Lidköping. Konstnär I. Gustavzon)

Tel: 0706-70 49 52

Skänkes

Soffa



Svart två-sits soffa i skinnimitation. Längd: 145 cm. Djup: 90 cm.

27 april

Säljes

Fåtöljer

Två välvårdade läderfåtöljer. Svensktillverkade. Pris 200 kr.

Säljes

Soffa

Svart skinn exklusiv stilren elegant finsk kvalité, Kraftig trästomme undertill mm.. 3H2 kan spegelvända som 2H3. Endast 2 sits använd. Pris: 12.800 kr

0708-22 68 68

25 april

Säljes

Kornischer

Två kornischer. Finfint skick. Längd 170 cm. Höjd 10 cm Djup 20 cm. Pris 250 kr för båda.

Tfn 0702-69 10 58

24 april

Säljes

Dammsugare

Pond Clean 9000, dammsugare säljes. Pris 300 kr.

Tel 0762-32 73 67

23 april

Säljes

Säng

Ikeas växasäng 90 cm x 2 m.

Tel 0706-06 72 69

22 april

Säljes

Håv

Fiskehåv teleskopisk. 100 kr

sms:a 0762-92 61 53

Säljes

Kristallkronor

Förnämligt hantverk. 2 st likadana. Pris 7.600 per styck felfria

Ring/SMS 0707-92 21 12 Teliakund@hotmail.com

Säljes

Tröja

Tröja ”TTA” som ny använd 1 gång pga av fel storlek. Säljes för 250 kr Nypris (1400kr)

SMS:a 0762-92 61 53

Önskas köpa

Krukor

Vill gärna köpa en eller två sådana krukor som är på bilden.

Tel 0706-06 72 69

Önskas hyra

Garage

Önskar hyra garage i närheten av Månesköldskolan (max 10 minuters promenadavstånd). Ska bara vara för förvaring av bil och lite småsaker. Håller inte på och mekar eller nåt sånt.

Svar till annonseringskonto(a)gmail.com

21 april

Säljes

Sandfilter

Sandfilter reningsverk till den mindre poolen 15-17,000 liter. Pris 800:-

0731-42 45 24

Säljes

Handgräsklippare

Husqvarna Novolett Silent 540 Pris 600 kronor

Skänkes

Stenplattor

dansk sjösten 50×50 cm skänkes. Finns att hämta i Filsbäck.

20 april

Säljes

Cykel

7 växel Monark 26 tum cykel ,hastighetsmätare följer med. Pris 500 kr

0739-06 75 30

19 april

Säljes

Soffgrupp





Fin soffgrupp 3:a,2:a och fåtölj 300kr. Finns i Lidköping

Säljes

Bokhylla

Fin bokhylla 200kr . Finns i Lidköping

Säljes

Skrivbord

skrivbord isärplockat 100kr

Säljes

Secatör

FELCO8, begagnad. Nypris c:a 550 kr NU 250.00

0705-69 66 18

Säljes:

Väggklocka

i jakaranda trä med fin klang ca 25 år gammal. Fungerande o välvårdad. Pris 500 kr

Swish 0723-17 85 82

18 april

Säljes

Hörnsoffa

Svensktillverkad hörnsoffa i hel-skinn med svensktillverkat bord i mahogny. Cirka tio år, normalt bruksskick. Finns i Lidköping. Paketpris 4.000 kronor.

0708-99 39 88