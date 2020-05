Vänerns vattenstånd sjunker snabbt

Publicerad fredag, 15 maj 2020, 07:39 av Björn Smitterberg

Efter vinterns relativt höga vattenstånd sjunker nu ytan snabbt igen men är ändå i dag strax över det normala för maj.

På fredagsmorgonen var ytan 44,74 meter över havets normala yta, vilket är 11 centimeter över normalt för maj månad. Det är 64 centimeter över sjökortets referensyta.

Till Lidköpings hamn väntas:

I dag: ”Baltica Hav” med last från Danmark,

Måndag: ”Nossan” med last från Norrköping

Tisdag: ”Kinne” med last från Spanien

Till Hönsäters hamn väntas

Söndag: STK 1008 med last från Finland.