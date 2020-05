Hört på stan: När bibliotekarien kommer

Publicerad fredag, 15 maj 2020, 12:22 av Björn Smitterberg

Ett möte vid brevlådan.

Så kan man kalla de tisdagsmöten som redaktören och hans grannar har vid brevlådorna en dag i veckan.

Då kommer nämligen bibliotekarien med nya böcker, och samlar in de lästa.

En fantastisk service.

En av redaktörens grannar sa att han hittills i år läst 45 böcker.

Corona har verkligen olika resultat – ja, bortsett från att alldeles för många blir svårt sjuka och till och med avlider. Böcker, radions faktaprogram, kunskapskanalen i TV. Det är sådant som vi som valt att isolera oss så gott det går börjat prata med varandra om – ja, vi talar med hög röst så det hörs. Vi som gläds över att ha inglasade verandor med läsfåtölj har lite lättare med sin självpåtagna ensamhet och sitt avståndstagande än andra. Boktitlarna haglar numer i sammanhanget. Bibliotekarien får gå i källaren för att leta upp klassiker som vi inte läste som yngre.

– Vilhelm Moberg var en otrolig berättare, och vilket fint språk! Spännande och påläst om det han skrev om.

– Jag, säger en annan, läste hans ”Rid i natt” – en tegelsten – från pärm till pärm och glömde äta mat…

– Det finns en dansk deckarförfattare, säger en tredje tvärs över gatan. Hon har skrivit om en seriemördare i England och två flickor som försvann på en resa. Mycket spännande och finurligt uppbyggd historia med en resväska i centrum.

– Jag har läst om begonior, säger damen med trädgården intill (områdets finaste). Deras rotknöl växer och kan bli jättestor, ska förvaras i papperspåse på vintern.

Ja, så där kan det låta.

Redaktören har också hittat några hundra vinylskivor. Dom kan inte spelas. Grammofonen har levt sitt liv färdigt. Redaktören beställde därför en ny – skulle komma hem via nätet.

Men det kom bara ett svar via e-post: Slutsåld för närvarande. Meddelar när vi kan sända den. Något sådant meddelande har inte kommit än, så pandemin har tydligen slagit till här också. CD är ju också bra, och kan spelas på datorn. Men det är inte låtarna som redaktören gick igång på under 1960-talet. Då skapades otroligt med musik, och den var bra. Det var då Lill Lindfors var programledare för Tio i Topp, det var då piratradiosändningarna från Radio Nord och Radio Syd konkurrerade med den amerikanska Radio Luxemburg. Den senare kunde avhöras om man satt högt upp på en bergsknalle – och så gott om höga bergknallar var det inte där redaktören växte upp så det blev inte så mycket med det.

Dessutom minns redaktören när det fanns skivaffärer i nästan varje ort, med personal som visste allt om musik och såg till att det senaste fanns i lager.

Låt redaktören, i all sin blygsamhet, få berätta något om hur antalet läsare utvecklats. Maj är nämligen en månad då många väljer att vara ute i stället för att läsa nyheter på datorn. Men denna maj-månad är naturligtvis annorlunda; Lidköpingsnytts sidor har passerat nära läsningar redan när halva månaden gått. Det är betydligt fler än det brukar vara, och ännu många fler än det brukar vara i maj. Över 50.000 unik läsare har gjort besök. I maj förra året var det drygt 65.000 på hela månaden.

Arbetsplatsen finns, men besöks nu bara vid enstaka korta besök. Posten till företaget måste ju kollas. Det är inte så mycket förstås. Situationen har ändrats betydligt under senare år. Pressmeddelanden kommer så man kan drunkna i dom. En procent är intressanta. Resten försvinner ut i cyberrymden som skräppost.

Hade det inte varit för den eländiga pandemien och kravet på avstånd så är den här våren en fin påminnelse om att vi kan låta nya intressen växa fram. Redaktören har börjat intressera sig för Italien. Kan italienska var något att försöka förstå. Skolfranskan, skoltyskan och i viss mån skolengelskan tvinar sakta bort. Dags för något nytt? Parliamo Italiano – så hette en språkkurs som gick i TV för många år sedan. Redaktören minns bara de orden.

Så, förutom bibliotekarien, kommer viktig post i brevlådan också.

Denna vecka från Alf Johansson i Göteborg, denne ex-lidköpingsbo har forskat i tidigare pandemier. Och dessa var minsann inte att leka med. Två av hans artiklar finns publicerade i Lidköpingsnytt – på onsdagen och i dag fredag.

Och som inte det är nog – så har Tore Sahlström hittat en ny idé. Han letar upp idrottsminnen i form av nedlagda idrottsplatser. Som pressfotograf har han besökt flera. I dag handlar det om IK Vena och Venavallen på Kinnekulle.

Redaktören kan meddela att han just skickat in pengar för klimatkompensation för höstens, vinterns och vårens koldioxidutsläpp från bilen. Deen som är intresserad kan själv gå in och titta på viskogen.se. Några undrar efter tidigare rapporter om inbetalningar varför pengarna måste gå till Afrika, vi kan väl plantera i Sverige. Ja, saken är den att i Sverige ska man plantera ändå. Det blir alltså inte tillskott. Vi-skogen ger jobb åt lokal befolkning som planterar i ett område som tidigare varit obevuxen. Växande träd är en mycket, mycket viktig del av klimatarbetet. Så även den svenska skogen. Men här finns inte möjligheterna att utöka.

Redaktörens klimatkompensation innebär att det planteras cirka 150 träd per år. Och det kostar inte mycket.

Sensmoralen denna vecka; Tala med grannarna! Håll avståndet, men tala. Och glöm inte att på nätet leta upp närmaste bibliotek, leta böcker. Kanske kommer dom ända hem till dörren med just dina böcker.

God Helg. Håll dig för dig själv, nästan.