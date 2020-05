Handeln ökade på nätet och i butik

Publicerad fredag, 15 maj 2020, 10:42 av Björn Smitterberg

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,7 procent under april 2020 jämfört med samma månad 2019 visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel.

Under månaden exploderade e-handeln som ökade med 101,2 procent, vilket är den högsta tillväxten sedan Dagligvaruindex började mäta e-handelsutvecklingen i januari 2017. Tillväxten kan också jämföras med genomsnittet per månad under perioden 2017-2019 som ligger runt 25 procent. Hemleverans ökade med 56,8 procent och upphämtning i butik med hela 188,1 procent.

– På kort tid har flera av branschens aktörer växlat upp e-handelskapaciteten för att matcha den ökade efterfrågan, vilket gör att e-handeln växer otroligt starkt med både större snittköp och ett inflöde av nya kunder. En kundgrupp som har börjat e-handla mat i betydligt större utsträckning än tidigare är de äldre konsumenterna, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel

Försäljningstillväxten i fysisk butik uppgick till 4,1 procent. Den starka bunkringstrenden under mars månad har i stort sett avstannat. Försäljningen ligger numera på en, p g a av rådande omständigheter, högre normalnivå som en följd av att fler måltider konsumeras i hemmen.