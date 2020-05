Erik Thun AB Beställde nytt fartyg

Det andra som ”kan stå på botten”

Publicerad onsdag, 13 maj 2020, 08:54 av Redaktionen

Erik Thun AB har just beställt ett andra fartyg av en typ som kan stå på hamnens botten vid ebb.

Det är en typ av fartyg som egentligen ser ut som vilket lastfartyg som helst – men har en botten anpassad för att ställa sig stadigt när vattendjupet minskar – eller hamnen till och med torrläggs – vid ebb. NAABSA kallas typen och är en förkortningt för Not Always Afloat But Safely Aground.

Rederiet har tidigare beställt en förstatanker med de här egenskaperna. Nu beställdes alltså ett till – för leverans om ganska precis två år.

I ett pressmeddelande skriver företaget att fartygen skall användas för transport av flytande transporter till hamnar med särskilt stor påverkan av ebb och flod. Längden blir nära 80 meter och lastförmågan 4250 ton inklusive eget fartygsbränsle, eller 4800 kubikmeter last.

Som så många gånger tidigare har beställningen lagts vid nederländska varvet Ferus Smit.

Den tidigare beställningen gjordes i augusti 2019.