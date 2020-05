Dahlström och Wiberg tar över damlandslaget

Publicerad onsdag, 13 maj 2020, 14:40 av Björn Smitterberg

Olle Wiberg, 31 år, och Hanna Dahlström, 30, är damlandslagets nya förbundskaptener.

Hanna Dahlström har tidigare varit biträdande förbundskapten till Magnus Nordin under två säsonger och fortsätter som det. Olle Wiberg tar rollen som huvudansvarig förbundskapten.

– Vi har skrivit tvåårsavtal med båda ledarna och siktar nu mot hemma-VM 2022. Det är två spännande och unga ledare. Olle har trots sin unga ålder stor ledarerfarenhet både som herr- och damtränare. Hanna har varit med i totalt sex VM-turneringar som både spelare och ledare, säger Anders Bergström, ordförande i Bandyförbundets landslagskommitté, till svenskbandy.se.

Olle inledde sin ledarkarriär i Västerås SK P14-17 och har därefter tränat Västanfors IF herr i division 1 och Allsvenskan och sedan varit både assisterande och huvudtränare för TB Västerås herr i Elitserien. De två senaste säsongerna har han varit huvudtränare i Västerås SK och lett laget till två raka SM-guld, en World Cup-titel och seger i Svenska Cupen. Olle kommer att fortsätta som huvudtränare i VSK i Elitserien parallellt med uppdraget som förbundskapten.

– Jag hoppar på uppdraget vilket innebär två olika roller som jag ska se till att separera från varandra. Jag kommer att ha en öppen dialog med andra ledare och spelare. Sen kan säkert folk ha åsikter om mina dubbla roller och det har jag respekt för, säger Olle och fortsätter.

– Jag är otroligt ödmjuk inför uppdraget som förbundskapten. Det är en strävan jag haft att få vara med på landslagsnivå, det är en dröm. Jag är spänd av förväntan över vad Hanna och jag kan uträtta i landslaget. Hon har stor erfarenhet av landslaget och jag ser det som att vi ska lyssna till varandras idéer.

Hanna Dahlström är en av Sveriges mest meriterade spelare. På meritlistan finns fyra VM-guld och sex SM-guld som spelare samt ett VM-guld som biträdande förbundskapten. I vinter kommer hon även att finnas med i tränarstaben för Surte/Karebys F17-lag.

– Det känns bra att vara en del i ett klubblag och inte bara landslaget. Det kommer att hjälpa mig att utveckla mitt ledarskap. Jag har inte så stor erfarenhet som tränare, men jag vet vad det innebär att spela i landslaget. Sen har jag lärt mig mycket under två år tillsammans med Magnus Nordin, han är alltid väl förberedd och lämnar inget åt slumpen och det tar jag med mig. Han har likställt dam- och herrbandyn och arbetat för att göra landslagsverksamheten jämställd, säger Hanna till svenskbandy.se och fortsätter in på det nya samarbetet med Olle Wiberg.

– Bilden jag har fått av Olle är att han gjort ett väldigt bra jobb i VSK och det kan han säkert ta med sig in i landslaget.

Magnus Nordin lämnar sitt uppdrag som förbundskapten efter fyra framgångsrika säsonger.

– Magnus har gjort ett utmärkt jobb med två VM-guld som facit. Först triumfen i Kina 2018 och sedan vinterns VM-seger i Oslo. Däremellan ledde han Sveriges lag till seger i Universiaden 2019, säger Anders Bergström.

Källa Svensk Bandy