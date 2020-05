Här de som fått nya eller förnyade jobb vid Lidköpings kommun

Publicerad torsdag, 07 maj 2020, 13:33 av Redaktionen

Den här gången omfattar sammanställningen såväl mars som april.

Det gäller nyanställda, förlängt förordnande eller bytt arbetsuppgift.

Efternamn Förnamn Benämning Område

Mars

Nordmark Daniel Lär obeh Barn & Skola

Matanovic Gabrijel PedaResu Barn & Skola

Ivarsson Linn Lär musi Barn & Skola

Stenberg Maria Försklär Barn & Skola

Sundvall Sten PedaResu Barn & Skola

Dahlström Kenny PedaResu Barn & Skola

Ilio Dema Barnsköt Barn & Skola

Olsson Emelie Barnsköt Barn & Skola

Klasson Birgitta Brnskout Barn & Skola

Nieroth Van Lien Modmåläo Barn & Skola

Al-Jobury Hala Modmålär Barn & Skola

Hao Xu Modmålär Barn & Skola

Berhane Gebremariam Yergalem Modmåläo Barn & Skola

Makhajian Talar Modmålär Barn & Skola

Khavari Miryam Modmålär Barn & Skola

Mohamed Osman Modmålär Barn & Skola

Ahlström Kristina Intendnt Barn & Skola

Tholérus Göran Skolvktm Barn & Skola

Glad Jonas PedaResu Barn & Skola

Sixtensson Emil PedaResu Barn & Skola

Grip Jennifer Förskbtr Barn & Skola

Olsson Karin Barnsköt Barn & Skola

Hammour Azhar Resurspe Barn & Skola

Bäckman Maria RektBitr Barn & Skola

Gustavsson Ulrika Försklär Barn & Skola

Larsson Jeanette Förskbtr Barn & Skola

Lovborn Lotta Lärare Barn & Skola

Forsell Kajsa Biblchef Kultur & Fritid

Larsson Sandra Badvärd Kultur & Fritid

Dahlbom Tove Miljöped Kultur & Fritid

Larsson Roger Servman Räddningstjänsten

Johansson Linus Brandman Räddningstjänsten

Carlsson Roger Miljöins Samhällsbyggnad

Villegas Forero Daniel Miljöins Samhällsbyggnad

Stomberg Björn Fordonst Service

Marof Shano Köksansv Service

Knutsson Marita Ekonbtr Service

Bjelkenhoff Erika Kock/Ko Service

Jibro Zeibab Ekonbtr Service

Lans Broberg Victor Parkarb Service

Hägnander Sara Parkarb Service

Magnusson Karin Lokalvår Service

Somsinyotkul Noppaluck Lokalvår Service

Ibrahim Munira Lokalvår Service

Lilja Thomasson Eva Lokalvår Service

Olsson Linda Persokon Social & Arbetsmarknad

Johansson Elenor Handlägg Social & Arbetsmarknad

Andersson Marlene Boendstö Social & Arbetsmarknad

Janzon Magnus Boendstö Social & Arbetsmarknad

Norin Camilla Hand LSS Social & Arbetsmarknad

Villalba Gabriel Marcos Renharb Teknisk Service

Örtendahl Svante IT-pedag Utbildning

Lantz David Rektor Utbildning

Habeeb Firdews Studhand Utbildning

Smajlovic Eldin Lär obeh Utbildning

Kjellberg Fredrik IT-tekn Utbildning

Uusimäki Petra Stödpeda Vård & omsorg

Ingemarsson Karl Bertil Per ass Vård & omsorg

Borg Lillwi Usk Vård & omsorg

Levin Emma Usk Vård & omsorg

Dawood Samia Usk Vård & omsorg

Gustafsson Susanna Usk Vård & omsorg

Elofsson Erica Usk Vård & omsorg

Jönsson Marcus Stödbitr Vård & omsorg

Ivarsson Kerstin Områdadm Vård & omsorg

Tenghult Marcus Stödbitr Vård & omsorg

Bacalla Karlsson Jacqueline Usk Vård & omsorg

Gustafsson Ann-Charlotte Stödassi Vård & omsorg

Nylander Emma Köksbtr Vård & omsorg

Kurtsson Katarina Usk Vård & omsorg

Elander Tintin Stödbitr Vård & omsorg

Alyassin Issam UndsköRe Vård & omsorg

Lanner Per EnhchÄO Vård & omsorg

Hjelm Wallgren Pia Per ass Vård & omsorg

Bona Mowlid Ahmed Vårdbitr Vård & omsorg

Andersson Lena Usk Vård & omsorg

Kåhl Juliet Usk Vård & omsorg

Ketema Fitsum Usk Vård & omsorg

Karppinen Katja Usk Vård & omsorg

Hawarian Liza Usk Vård & omsorg

Adamsson Carina Usk Vård & omsorg

April

Efternamn Förnamn Benämning Område

Nordin Hanna Barnsköt Barn & Skola

Martinsson Emma Försklär Barn & Skola

Bengtsson Öster Agneta Barnsköt Barn & Skola

Lans Wilma Förskbtr Barn & Skola

Broberg Christer Lärare Barn & Skola

Miah Asma Barnsköt Barn & Skola

Broberg Stina Försklär Barn & Skola

Nyberg Marina Brnskout Barn & Skola

Berggren Kajsa Lär obeh Barn & Skola

Lofjärd Anders PedaResu Barn & Skola

Hallin Jonathan PedaResu Barn & Skola

Franzén Lukas Lär obeh Barn & Skola

Dahlqvist Jennie Försklär Barn & Skola

Svensson Jennie Lär obeh Barn & Skola

Glad Jonas PedaResu Barn & Skola

Sixtensson Emil PedaResu Barn & Skola

Fernholt Sarah Förskbtr Barn & Skola

Gustafsson Jennie Försklär Barn & Skola

Catoni Eva-Lotte PedaResu Barn & Skola

Synnerdahl Maria Arbled Kultur & Fritid

Lindell Emil Brandman Räddningstjänsten

Feltsten Ronja Admin Samhällsbyggnad

Hennersten Karl-Arne Byggchef Samhällsbyggnad

Jonsson Björn Mark/exc Samhällsbyggnad

Nilsson Olov GIS-ing Samhällsbyggnad

Edlund Fredrik Miljöins Samhällsbyggnad

Wahlström Anette Kock/Ko Service

Kindberg Anders Omrchef Service

Torstensson Nathalie Omrchef Service

Schott Per Parkarb Service

Bengtsson Stefan Parkarb Service

Nilsson Niklas Parkarb Service

Nilsson Niklas Parkarb Service

Thulin Sofia Parkarb Service

Berglund Therese Parkarb Service

Lexén Agneta Arbmarkh Social & Arbetsmarknad

Lennerskog Lena Boendstö Social & Arbetsmarknad

Forss Emma Boendstö Social & Arbetsmarknad

Hast Michaela Boendstö Social & Arbetsmarknad

Tufvesson Carl-Henrik Driftled Teknisk Service

Karlsson Mathias Renharb Teknisk Service

Olsson Anders Anläggch Teknisk Service

Zettersten Erik VA-Utred Teknisk Service

Alm Johansson Anneli SkolAdm Utbildning

Smajlovic Eldin Lär obeh Utbildning

Habeeb Firdews Studhand Utbildning

Rosengren Camilla Lärare Utbildning

Winther Jeanette Per ass Vård & Omsorg

Salbo Hayat Vårdbitr Vård & Omsorg

Gustafsson Olga Usk Vård & Omsorg

Gustafsson Olga Usk Vård & Omsorg

Bacalla Karlsson Jacqueline Usk Vård & Omsorg

Gardsby Agneta Enhadm Vård & Omsorg

Blomqvist Pernilla Enhchoms Vård & Omsorg

Ahmad Abdalrahman Stödbitr Vård & Omsorg

Strömberg Källstrand Torhild Usk Vård & Omsorg

Löfgren Helge Julia Usk Vård & Omsorg

Wikström Lucas Stödbitr Vård & Omsorg

Karlsson Anton Stödassi Vård & Omsorg

Alyassin Hisham UndsköRe Vård & Omsorg

Lans Elin Usk Vård & Omsorg

Kendsy Herold Svärd Jéssika Usk Vård & Omsorg

Stilling Michaela Usk Vård & Omsorg

Franzén Stina Usk Vård & Omsorg

Johansson Sabina Usk Vård & Omsorg

Öjersson Miriam Ekonbtr Vård & Omsorg

Magnusson Marie Stödassi Vård & Omsorg

Persson Ellen Usk Vård & Omsorg

Enström Emelie Usk Vård & Omsorg

Linderoth Anna Stödassi Vård & Omsorg

Lavén Magnusson Nathalie Per ass Vård & Omsorg

Benyamin Hasina Usk Vård & Omsorg

Aksoy Mehmet Usk Vård & Omsorg

Mejzini Nakije Usk Vård & Omsorg

Kajava Nina Usk Vård & Omsorg

Andersson Lillemor Usk Vård & Omsorg

Andersson Ann-Sofi Ssjk Vård & Omsorg

Östrand Helene Ssjk Vård & Omsorg

Meng Rezac Li Usk Vård & Omsorg

Strömberg Eva Usk Vård & Omsorg

Johnsson Holmberg Monica Usk Vård & Omsorg

_________________

Källa: Lidköpings kommun