Toppidrottare sjukskriven

Publicerad lördag, 02 maj 2020, 12:07 av - Inskickat material

Orienteringens största stjärna Tove Alexandersson har haft en tuff vår. Alla tävlingar ställs in på grund av coronaviruset och själv har hon drabbats av sjukdom. ”Jag har inte börjat träna igen då läkarundersökningar visat att även hjärtat påverkats”, säger hon.

2019 var ett magiskt år för världsettan Tove Alexandersson. Total dominans i världscupen. Lika stor dominans på VM i Norge med tre guld av tre möjliga. Bragdguld. Jerringpris.

Sedan kom 2020 – och mycket blev väldigt annorlunda. På grund av coronaviruset ställdes läger in, och så småningom alla tävlingar. Nu hoppas orienteringsvärlden att sprint-VM i Danmark ska kunna avgöras i oktober. Men ingen vet.

Tove Alexandersson har själv varit sjuk med symptom som tyder på coronavirus, och efter sjukdomen tvingas hon till en längre vila. Men Alexandersson väljer att fokusera på det positiva:

– Det är självklart väldigt tråkigt att alla tävlingar och läger är inställda. Men som tur är har jag fortfarande riktigt bra träningsmöjligheter på hemmaplan och oavsett om det kommer att bli någon tävlingssäsong i år eller inte så har jag väldigt hög motivation för att träna och fortsätta att utvecklas.

Alexanderssons vinterträning gick bra, men under våren har hon haft en längre sjukdomsperiod.

– Jag blev sjuk i slutet av mars med hög och ganska långvarig feber som främsta symptom. Jag är inte testad för covid-19, så jag vet inte om det är det jag har haft, men jag har haft en del symptom som skulle kunna tyda på det. Nu har jag varit symptomfri i ett par veckor men jag har inte börjat att träna igen eftersom jag har gjort läkarundersökningar som visat att även hjärtat blivit påverkat.

Alexandersson kommer sannolikt inte att kunna träna förrän tidigast i mitten av maj. Och när träning åter blir aktuellt kommer det att handla om en mycket försiktig start.

– Just nu känner jag mig pigg och frisk och jag känner inga symptom från hjärtat. Men innan jag börjar träna igen behöver det säkerställas att hjärtat är helt återhämtat och att det inte finns någon risk för komplikationer när jag börjar träna igen, säger Alexandersson.

– Mitt fokus just nu är på att återhämta kroppen. Sedan ser jag fram emot att få börja träna igen och att det förhoppningsvis också blir en tävlingssäsong under 2020. Många tävlingar som jag haft som mål under säsongen är redan inställda, men VM kommer förhoppningsvis att avgöras i Danmark i oktober, så det är mitt huvudmål och det jag lägger upp träningen för.