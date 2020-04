Vänermuseets utställning ”Min plats i biosfären” till nya platser

Publicerad tisdag, 28 april 2020, 12:27 av Björn Smitterberg

I sommar vandrar Vänermuseets utställning ”Min plats i biosfären” runt i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.

Utställningen kommer stå på tre omtyckta platser och lyfta forskning om vilka favoritplatser människan har och vad de platserna betyder för människan.

Hur påverkar dessa platser människan och hur kan människan påverka dem? Ett forskarlag vid Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle har undersökt vilka attityder och tankar boende i biosfärområdet har kring sina favoritplatser. Forskningen har finansierats av Riksantikvarieämbetet och spridningen av forskningsresultaten finansieras av Formas

– Våra favoritplatser påverkar vårt välmående, både när vi är på plats och långt borta. Vi tillbringar gärna tid vid dessa platser och är stolta över dem. En favoritplats som inte längre finns fortsätter vara en plats vi minns, säger Igor Knez, professor i psykologi vid Högskolan i Gävle.

En favoritplats blir viktig att bevara och utställningen lyfter fram hur biosfärområdets kommuner jobbar med detta. Utställningens besökare kommer inte bara kunna ta del av vilka platser andra gillar, de kommer själva kunna dela med sig om vilka platser de tycker är viktiga att skydda och ha kvar.

Utställningen Min plats i biosfären kommer visas vid Stenhusbacken i Fröslunda, i Lidköpings kommun under juni, vid Ekudden i Mariestads kommun under juli och avslutningsvis i Stora stenbrottet i Götene kommun under augusti månad.

I utställningen får besökarna även chansen att kunna se alla platser under olika årstider genom filmklipp, ta del av biosfärområdet och dela med sig om hur de tycker det ska förvaltas och utvecklas på ett hållbart sätt.

__________________________

Presmeddelande