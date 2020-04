Covid har spridits i Skaraborgs stora kommuner

25 fall konstaterade i Lidköping

Publicerad fredag, 24 april 2020, 12:50 av Björn Smitterberg

I dag presenterade smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg vid en presskonferens i Göteborg hur fallen av covid-19 i Västra Götaland fördelats mellan kommunerna. Det finns i regionen enligt dagens statistik 1.705 bekräftade fall och ökningen fortsätter.

Uppdaterat 13,36.

Thomas Wahlberg och chefsläkaren Ann Söderström inpräntade skarpt behovet av säkerhetsavstånd i de personliga kontakterna med andra människor – och att det är ett ansvar som gäller alla.

När det gäller konstaterade fall ska det påpekas att provtagning skett på vårdpersonal, personer som läggs in på sjukhus och i liten omfattning personal i bl a äldreomsorgen. Under de kommande veckorna kommer kapaciteten att utökas till närmare tusen provtagningar per dygn – detta genom att analysmetoderna utökats.

Det sades vid presskonferensen i dag att av alla som lagts in har 87 procent blivit utskrivna efter tillfrisknande. 134 har avlidit.

Här är ett par av de bilder som visades vid presskonferensen

Blå kurva = antal på sjukhus. Gul kurva = antal på intensivvård.

Uppdaterat 13,36:

Aktuella siffror från sjukvården kl 11 i dag:

NU-sjukvården:

45 personer varav 12 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

161 personer varav 41 på IVA

Sjukhusen i Väster:

41 personer varav 10 på IVA

Skaraborgs sjukhus:

23 personer varav 9 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:

40 personer varav 13 på IVA

– – –

Skaraborgts sjukhus igår torsdag:

Skaraborgs sjukhus:

18 personer varav 8 på IVA

Siffrorna i onsdags (igår):

Skaraborgs sjukhus:

19 personer varav 6 på IVA