Vänern sjönk 19 centimeter på en månad

Publicerad fredag, 17 april 2020, 10:17 av Björn Smitterberg

Efter den myckna nederbörden i vinter har Vänerns yta nu sjunkit igen. På fredagens morgon var den på nivån 44,95. Ytan har alltså runnit undan raskt under framför allt april.

44,95 är 85 centimeter över referensytan.

Fartyg i Lidköpings hamn:

På torsdagen kom ”Rix Atlantic” med last från Fredriksvaerk i Danmark.

På måndag väntas ”Aspen” med last från Hull, ”Kastor” med last från Italien, och ”Sylvia” med last från Nederländerna.