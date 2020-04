Skara ställer in marknader

Publicerad fredag, 17 april 2020, 14:33

De två matmarknaderna som MEGA i Skara skulle arrangera 25 april och 6 juni att ställas in. Detta beslutades på MEGA:s styrelsemöte under gårdagen. MEGA fortsätter nu att planera för framtiden. Bland annat pågår fortfarande planeringen av två sommarkvällar och fler matmarknader under sensommaren och hösten.